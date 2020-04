Apple Tv+ dà accesso libero e gratuito a 8 delle sue serie di punta

10 Aprile 2020 – 21:02

Il servizio di streaming Apple Tv+ ha fatto il suo debutto lo scorso autunno, ma ha già inanellato diverse produzioni di grande respiro e soprattutto acclamate da pubblico e critica, a partire dalla premiata The Morning Show con Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston. In questi mesi, poi, ha continuato ad arricchire il catalogo con un’offerta molto varia e attenta alla qualità (più che alla quantità). Adesso, una parte di questo catalogo viene messo a disposizione gratuitamente, proprio per andare incontro alle esigenze imposte dall’isolamento da coronavirus e, forse, anche per fare un regalo di Pasqua (vista la tempistica perfetta=.

Seguendo l’esempio di altri network, quali Amazon Prime Video e Hbo, la piattaforma ha deciso di dare accesso libero e gratuito a otto delle sue produzioni di punta, tra cui: il documentario naturalistico The Elephant Queen, con la voce narrante di Chiwetel Eljiofor; la serie antologica Little America, prodotta da Kumail Nanjiiani con Emily Gordon e incentrata su storie edificanti di persone immigrate negli Stati Uniti. Ancora: la serie thriller Servant di M. Night Shymalan; For All Mankind, i cui episodi raccontano una storia alternativa di corsa allo spazio; la comedy surreale Dickinson, con Hailee Steinfeld nei panni di una Emily Dickinson controcorrente. A questi si aggiungono alcuni titoli per bambini e ragazzi, come lo show di pupazzi Helpsters, il reboot di Ghostwriter – serie con piccoli investigatori – e infine il nuovissimo ciclo animato Snoopy in Space.

L’operazione di gratuità su Apple Tv+ è partita negli Stati Uniti giovedì 9 aprile, mentre si amplia al resto del mondo – e quindi anche all’Italia – nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile. Non è stata indicata una data di fine. Per accedere ai contenuti free, bisogna scaricare l’app Apple Tv+ sui dispositivi iOs oppure accedere da browser web per gli altri sistemi operativi, ma comunque attraverso un id Apple: una volta all’interno della piattaforma, basta selezionare uno dei titoli aderenti all’iniziativa per visionarlo• senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento (il servizio è comunque gratuito per un anno per chiunque abbia acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 12 mesi).

