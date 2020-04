5 serie se vi manca Downton Abbey

10 Aprile 2020 – 18:03

Il successo ottenuto dal film di Downton Abbey, uscito lo scorso autunno, ha fatto sperare i fan che il destino dell’acclamata serie britannica dell’Inghilterra degli anni ‘20 possa avere ancora un futuro. In attesa che arrivino conferme ufficiali su una seconda pellicola (e del ritorno di una delle sue protagoniste principali, la Contessa madre interpretata da Maggie Smith), non resta che cercare altri titoli simili all’altezza della produzione creata e scritta da Julian Fellowes, fra le altre cose sceneggiatore Gosford Park e Crooked House.

1. Belgravia



Questo dramma storico basato sul romanzo dello stesso Julian Fellowes debutta il 12 aprile negli Stati Uniti, dopo essere partito in marzo nel Regno Unito. Scritto dallo stesso Fellowes e diretto da John Alexander, è ambientato nell’omonimo abbiente quartiere di Londra nei primi decenni dell’800. La storia inizia proprio in occasione di un grande ballo tenuto il 15 giugno 1815 dalla duchessa di Richmond in onore del duca di Wellington, appena due giorni prima della battaglia di Waterloo; quella sera Sophia Trenchard, figlia di una coppia di nuovi ricchi che hanno fatto fortuna nel commercio, attira l’attenzione di Edmund Bellasis, rampollo tra i più ricchi d’Inghilterra. Venticinque anni dopo le due famiglie sono ormai intrecciate in legami di sangue, imprese economiche ma anche misteriosi intrighi, che spesso rimandano a quella fatidica notte. Vicende aristocratiche, ambientazioni e costumi sfarzosi, lotte appassionate e di classe non deluderanno i fan di Downton Abbey (a partire da una colonna sonora fin troppo familiare).

2. The English Game



Sempre da Julian Fellowes, ufficialmente uno degli autori televisivi più contesi e prolifici del momento (scriverà anche la prossima serie Hbo The Gilded Age), The English Game è una miniserie disponibile su Netflix dallo scorso marzo. Le sei parti di questa produzione si collocano negli anni ’70 dell’800 e si concentrano sulle origini del gioco del calcio come lo conosciamo oggi. Ai tempi, infatti, si trattava di uno sport amatoriale riservato alle classi sociali più ricche, che potevano permettersi una risorsa fondamentale: il tempo libero. Gli episodi, però, mostrano come tutto cambiò, quando la prestigiosa squadra di Eton, gli Old Etonians capitanati dal nobile e ambizioso Arthur Kinnaird, furono sfidati e poi battuti dal Darwen Fc, una squadra di operai finanziata da un imprenditore tessile, James Walsh. Quest’ultimo per primo arruolò due giocatori professionisti, gli scozzesi Fergie Suter e Jimmy Love, destinati col loro talento a sovvertire le barriere sociali e a cambiare la concezione stessa dello sport. L’evoluzione agonistica, tratta da una storia vera, va di pari passo con altri temi sociali molto rilevanti, quali la rivendicazione dei diritti degli operai e l’emancipazione femminile.

3. Alto Mare



Dal Regno Unito alla Spagna, anzi al Brasile: Alto Mare, altra serie d’epoca disponibile su Netflix, è un mystery spagnolo che vede un variegato equipaggio salpare su un lussuoso transatlantico in direzione Rio De Janeiro alla fine degli anni ’40 del ’900. Quello che, però, doveva essere un viaggio pieno di aspettative si trasforma in un percorso costellato di assassini, misteri e bugie. Tutti sulla nave hanno intrapreso la traversata sperando di poter lasciarsi il passato alle spalle o meglio di trovare un luminoso futuro, ma dovranno presto ricredersi: in particolare, le sorelle Carolina ed Eva Villanueva, una promessa sposa e una scrittrice dallo spirito indipendente, si troveranno a indagare su strane morti assistite dall’ufficiale Nicolás Vázquez (il bel Jon Kortajarena, nella nuova serie Amazon Tales from the Loop). Ovviamente, agli omicidi si intrecciano a storie di passioni e tradimenti, per un dramma romantico e avvincente forse un po’ troppo precursore dei tempi.

4. Land Girls



Trasmesso sulla Bbc alla fine degli anni 2000 e ora su Netflix, Land Girls è un dramma storico commissionato nel 2009 in occasione del 7oesimo anniversario dell’inizio della Seconda guerra mondiale. La storia è basata sulla Women’s Land Army, un’organizzazione non militare di assistenza realmente esistita, che impiegava le donne volontarie nei lavori manuali, soprattutto agricoli, in sostituzione degli uomini partiti al fronte. Le cosiddette Land Girls, appunto, erano inviate nelle campagne britanniche per lavorare dove c’era più bisogno: qui le protagoniste Nancy, Joyce, Bea e Annie sono quattro giovani nelle terre degli Hoxley, dominate da una dimora che ricorda molto da vicino quella di Downton; ognuna delle ragazze ha delle motivazioni e degli obiettivi ben precisi per essersi arruolate, ma ovviamente la loro vita e i loro sentimenti saranno sconvolti dalle vicende della guerra e soprattutto dal nuovo ambiente in cui vengono piombate. Fra amori, adulteri, accuse di tradimento e scontri generazionali, le tre stagioni raccontano un lato inedito e appassionante del conflitto mondiale, mostrandone le conseguenze più nascoste e profonde (senza tralasciare una bella dose di romanticismo e buoni sentimenti).

5. Miss Fisher Murder Mysteries



Se vi piacciono le serie d’epoca ma senza troppi sentimenti zuccherosi e intrighi soap, Miss Fisher’s Murder Mysteries è il titolo giusto: questa produzione australiana, tratta dai romanzi gialli di Kerry Greenwood e andata in onda dal 2012 al 2015, segue le vicende di Phryne Fisher (Essie Davis, Game of Thrones), ricca ereditiera che s’inventa la professione di investigatrice privata nella spumeggiante atmosfera della Melbourne degli anni ’20. Ovviamente, il suo temperamento fuori dagli schemi si scontra con la morale dell’epoca, ma l’acume e la testardaggine della donna le consentono di venire a capo dei delitti più enigmatici, conquistandosi la fiducia (e non solo) anche del riluttante ispettore di polizia Jack Robinson (Nathan Page). Dopo una lunga pausa, il film spin-off Miss Fisher and the Crypt of Tears, probabilmente primo di una trilogia, è stato diffuso nelle sale australiane e anche negli Stati Uniti in televisione, mentre nel 2019 è stato lanciato un remake ambientato negli anni ’60, Miss Fisher Modern Mysteries, incentrato su una lontana nipote di Miss Phryne.

