Ora si può giocare due mesi gratis con Google Stadia Pro

9 Aprile 2020 – 21:23

(Foto: Google)Per aiutare a sollevare un po’ il morale in questo presente in cui il coronavirus Covid-19 ha stravolto la vita quotidiana, il servizio di videogame in streaming Google Stadia Pro si offre per due mesi gratuitamente a tutti gli utenti che così potranno svagarsi un po’ con i nove titoli inclusi nella piattaforma. Ecco come fare per accedere a questa speciale promozione.

L’Italia è tra i 14 paesi in cui sarà possibile accedere alla prova gratuita di due mesi, servirà un po’ di pazienza per poter accedere (nel caso in cui si provasse e non si riuscisse) perché Google ha spiegato che la distribuzione sarà completata in 48 ore, da ieri sera.

Per accedere alla promozione ci sono tre possibili vie. La prima è quella di collegarsi al sito ufficiale, accreditarsi con l’utenza di Google e registrarsi da Chromecast Ultra, su pc con Chrome dalla versione 77 in poi. Le altre due vie sono tramite applicazione ufficiale per sistema operativo Android (dal 10 in poi) o per iOs.

Il download è gratuito, ma naturalmente dopo due mesi dall’accensione della prova, si dovrà pagare il regolare abbonamento che è di 9,99 euro al mese, con formula silenzio-assenso. Volendo, dunque, si può rescindere dalla sottoscrizione dall’apposita pagina personale. In questo approfondimento, tutte le informazioni complete su come funziona Stadia, i giochi gratuiti e i requisiti.

Ecco i giochi gratuiti che si possono riprodurre con Pro:

– Destiny 2 – collezione completa

– Grid

– Gylt

– SteamWorld Dig 2

– SteamWorld Quest

– Serious Sam – collezione completa

– Splitlings

– Stacks on Stacks (on Stacks)

La qualità sarà limitata al full hd e non al 4k hd per via della congestione della rete dovuta alla permanenza forzata a casa di milioni di persone.

