L’auto elettrica che costa meno di uno smartphone

9 Aprile 2020 – 15:02

L’idea di poter acquistare un’auto elettrica al prezzo di uno smartphone è decisamente allettante. Quest’auto esiste, è cinese ed è in vendita sullo store online Alibaba. Il prezzo di acquisto? Circa 965 euro. Sborsando questa cifra ci si può portare a casa una vetturetta (che in Italia sarebbe potenzialmente omologabile come quadriciclo leggero) a due posti realizzata dall’azienda cinese Changzhou Xili Vehicle Co., che dal 1996 produce auto, tricicli e furgoni elettrici compatti.

L’aspetto estetico è davvero originale; la Chang Li, questo il nome della vettura, è uno strano ibrido tra le keycar giapponesi, un crossover in miniatura (specie per le protezioni sul paraurti e per le barre sul tetto) e le strambe auto che si era soliti vedere nel manga Dottor Slump & Arale.

L’auto elettrica cinese low costLe dimensioni sono ovviamente compatte, rendendola perfetta per la città: lunghezza 2,5 metri, larghezza 1,50 metri e altezza 1,80, con un interasse di 1,48 metri ed un peso di 323 kg. La vetturetta è disponibile in tre varianti di potenza: 1,1, 1,4 e 1,7 cavalli. La velocità massima, anche in virtù dei limiti strutturali, è di 35 km/h, inoltre l’auto non può superare pendenze superiori a 35 gradi. A frenare la Chang Li ci pensano i freni a tamburo e il controllo dell’auto avviene attraverso un manubrio del tutto simile a quello che troviamo sul Piaggio Ape. L’autonomia dichiarata, a seconda dell’utilizzo, varia da 40 a 100 km.

Stiamo ovviamente parlando di un quadriciclo elettrico ottemperante alle normative cinesi, diverse da quelle italiane, e progettato per rispondere al congestionato traffico delle città asiatiche. Ciò non toglie però che le aziende automobilistiche asiatiche possono contare su una potenza di fuoco non indifferente e di fatto, per questo tipo di vetture, rappresentano le uniche alternative low cost disponibili.

