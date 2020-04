La powerbank grande come un portachiavi che non è mai scarica

9 April 2020 – 11:22

Avete presente quando la powerbank vi lascia sul più bello e non potete ricaricare lo smartphone? Succede più spesso di quanto si creda, perché siamo distratti e ci dimentichiamo di ricaricarla una volta che ha esaurito l’energia. Per evitare il rischio, Tau fa il pieno ogni volta che la si poggia sul dock di ricarica.

Essendo grande come un portachiavi, l’idea e il suggerimento dei fondatori è agganciare le chiavi dell’auto a Tau e fissare a parete il dock di ricarica all’ingresso, in modo che ogni volta che si rientra in casa o in ufficio basta riporre le prime all’interno del secondo. Così facendo, non si perde poi tempo a cercare le chiavi e la powerbank è sempre carica. Dotata di cavi integrati per iPhone, porte usb Type-C e Micro usb per ricaricare qualsiasi dispositivo, si infila nelle tasche di jeans e pantaloni senza rivelarsi un ingombro. La sua capacità è di 1400 mAh. Realizzata dagli svizzeri di Rolling Square, già noti per il connettore universale inCharge, Tau si può prenotare qui al costo di 18 euro (27 euro per due unità) e verrà spedito a partire dal prossimo giugno.

