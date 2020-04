In arrivo Playdate with Destiny, il corto inedito dei Simpson

9 April 2020 – 18:00

La famiglia animata più longeva della tv sembra voler porsi come un punto di riferimento dell’intrattenimento in questi giorni di quarantena: parliamo de I Simpson, ovviamente, che dopo essere stati protagonisti di un remake fai-da-te da parte di una famiglia canadese, ora arrivano su Disney+ con un cortometraggio inedito. Com’è noto, infatti, più di 500 episodi della creazione di Matt Groening sono disponibili sulla neonata piattaforma di streaming che riunisce i brand della casa di Topolino. Alle numerose stagioni già presenti in catalogo, dal 10 aprile si aggiunge un nuovo mini-episodio mai visto prima, intitolato Maggie Simpson in Playdate with Destiny.

Il cortometraggio era stato diffuso nelle sale cinematografiche americane prima del film Pixar Onward, ma adesso è disponibile per tutti: “All’inizio dell’anno abbiamo realizzato un corto brillante intitolato Playdate with Destiny”, scrivono Groening e gli altri realizzatori della serie animata in una nota diffusa sui social: “Il riscontro è stato talmente gratificante che vogliano che tutti a casa possano vederlo”. Il corto, diretto da David Silverman, segue il successo di un altro prodotto tratto dalle avventure di Springfield, Maggie Simpson in The Longest Daycare, che nel 2013 era stato addirittura candidato agli Oscar (e che viene anch’esso incluso nel servizio di streaming).

La nuova storia inizia con Maggie Simpson che, mentre si diverte al parco giochi come in una giornata qualunque, si trova improvvisamente in pericolo, ma viene salvata da Hudson, un misterioso bambino che le ruberà il cuore. I due giovanissimi condividono ore spensierate e lei non vede l¢ora di rivedere il fidanzatino il giorno seguente, anche se a ostacolare i suoi progetti ci si metteranno il destino e, ancora più concretamente, il geloso papà Homer. La vicenda di Maggie e Hudson, poi, continuerà in un nuovo episodio della serie animata, regolarmente in onda sul canale americano Fox il 19 aprile all’interno della 31esima stagione.

