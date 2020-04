Ecco DualSense: il nuovo controller di Ps5 è ufficiale (e bellissimo)

9 Aprile 2020 – 21:23

(Foto: Sony)Si attendeva la presentazione completa del design di Ps5, ma Sony ha deciso un po’ a sorpresa di iniziare dal controller. Si chiama DualSense e non DualShock 5 come si pensava fino a ieri sera la periferica fondamentale della console prossima ventura che dovrebbe uscire a fine anno.

La società nipponica ha rotto gli indugi con un post sul blog ufficiale PlayStation mostrando le immagini ufficiali e in alta definizione di DualSense, confermando peraltro tutte le voci sui componenti e sull’hardware montato a bordo. Cambiano i colori con la predominanza del bianco assieme a dettagli neri, con linee che si avvicinano di più alla proposta di Xbox. Certo, definirlo un semplice controller è riduttivo.

La base è DualShock 4 ossia il controller di Ps4 che aveva raggiunto un alto livello di gradimento e poteva offrire solide fondamenta per l’evoluzione. La prima grossa novità è il tasto chiamato Create ossia Crea che va a sostituire quello Share ossia Condividi. Non si sa ancora bene nel dettaglio a cosa servirà, Sony anticipa che permetterà di creare contenuti di gameplay epici da condividere con gli altri utenti o da riguardarsi da soli. Verosimile che servirà per registrare la sessione di gioco con forse possibilità di editing.

(Foto: Sony)Confermata la presenza di un microfono a bordo così da poter dialogare con gli amici e rivali nel multiplayer senza dover per forza appoggiarsi a un headset esterno. Possibile anche che farà da appoggio al controllo vocale perfetto per un’esperienza molto più naturale e intuitiva.

Erano già stati anticipati altri componenti come i grilletti adattivi e il feedback aptico con la vibrazione che può modulare per essere più conforme all’azione e coinvolgere di più il gamer. Rimane il touchpad con la luce led ai lati. Non si conoscono le dimensioni precise, ma Sony promette che in mano sembrerà più piccolo di quanto in realtà appaia visto che è stato progettato per calibrare al meglio il peso e offrire massima ergonomia. Infine, la batteria durerà più a lungo.

