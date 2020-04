Come sbloccare l’iPhone anche con la mascherina

9 Aprile 2020 – 21:42

(Foto: 9to5mac)Come fare per utilizzare Face Id per sbloccare iPhone anche senza togliere la mascherina? Può sembrare una richiesta ridicola, ma ci sono migliaia e migliaia di professionisti che utilizzano smartphone Apple e che non possono rimuovere la protezione facciale ogni volta, né utilizzare le mani. Basti pensare ai medici, ma anche tutta una serie di operatori che in questi momenti di crisi mondiale dovuta al coronavirus Covid-19 sono costantemente in un ambiente potenzialmente pericoloso.

Come raccontato dal Wall Street Journal, alcuni ricercatori del laboratorio cinese Xuanwu di Tencent (la società dietro a WeChat) hanno scoperto come abituare l’algoritmo a riconoscere il viso anche senza esporre buona parte del viso poiché coperto dalla mascherina. Il metodo è empirico, ma anche leggendo i feedback online riesce a funzionare seppur non nella totalità dei casi. Ma anche se in tre o quattro tentativi, si può considerare un successo.

Ecco la procedura:

– Da Impostazioni > Face Id e codice, può essere appunto richiesto il codice, se sì inserirlo;

– ora, scegliere Aspetto alternativo per far partire la configurazione e il riconoscimento del volto;

– nella procedura passo a passo, servirà piegare la mascherina scoprendo metà del volto prima a destra poi a sinistra o viceversa;

– se appare l’avviso che il volto non è visibile correttamente, si deve spostare lentamente la mascherina cercando di mantenere quanto più possibile metà viso coperto, finché appare la richiesta di muovere lentamente la testa per completare l’iter. Xuanwu Lab suggerisce di coprire soprattutto la zona della punta del naso, per avere più possibilità di successo;

– con due scansioni del viso con mascherina a metà la procedura è completata e apparirà la scritta che conferma la buona riuscita.

Si potrà ora tentare con la mascherina che copre completamente il volto. Potrebbero servire due o tre tentativi. Se non dovesse funzionare si può riprovare scegliendo Ripristina Face Id, ma consigliamo di tenerlo come ultima spiaggia. Come alternativa, c’è chi sta stampando mascherine con impresse le sembianze del proprietario, un’idea geniale e a basso costo.



