12 gadget perfetti per la vasca da bagno

9 Aprile 2020 – 9:03

Il #restiamoacasa è ancora un mantra che dobbiamo ripetere no stop, ripetere e rispettare per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus, quindi ora che abbiamo più tempo da trascorrere tra le mura domestiche ci si può concedere un bel bagno rilassante.

Perfetto per alleviare lo stress di questo periodo critico, ideale come alternativa all’aperitivo virtuale su HouseParty e benefico per mente e corpo (entrambi ne escono infatti più puliti), il bagno ha mille pro. L’unico contro è lo spreco idrico, sempre deprecabile, tuttavia ricordate che si può riutilizzare l’acqua in altri modi, dalla pulizia dei pavimenti all’innaffiamento delle piante se non avete usato saponi.

In questo momento di ansia e incertezza, puntiamo più sul divertimento. Una bath bomb effervescente al gin tonic così come il tappetino scendi-vasca a forma di bradipo felice strapperanno un sorriso, innalzando così umore e di conseguenza anche il sistema immunitario (correlato alla psiche). Dalla saponetta arcobaleno per non dimenticare mai che #andratuttobene alle luci subacquee in stile disco, per ricordare i bei tempi in cui ci si ammassava (e assembrava) nelle discoteche, gli accessori che vi mostriamo nella gallery vi faranno scendere una lacrimuccia tra le gocce di acqua. Buona immersione nel relax!

