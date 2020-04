Il trailer della serie animata tratta da Warhammer 40.000

8 April 2020 – 11:09

Un’epica e distruttiva battaglia spaziale in bianco e nero (e rosso) è quella che si vede nel trailer di Angels of Death, l’ambiziosa serie animata tratta dalla fortunata serie di miniature e videogiochi Warhammer 40.000. Il progetto animato prende il via dalla saga degli Space Marines, lanciata a metà degli anni Novanta e ambientata in un futuro lontano in cui un fantomatico Imperium galattico è difeso proprio da questi guerrieri geneticamente modificati, e in particolare dal loro corpo d’elite conosciuto come i Blood Angels, gli angeli sanguinari sempre vigili e pronti a tutto per difendere i propri obiettivi.

L’anticipazione mostra una gigantesca battaglia che si svolge nello spazio, tutta virata nei toni del grigio tranne per i dettagli rosso vivido che caratterizzano appunto gli Angeli. Vediamo questi combattenti, difesi da potenti corazze meccaniche, mentre cercano di evacuare gli esseri umani presenti su navi spaziali minacciate di essere spazzate via dai Tyranid, una specie di alieni extragalattici caratterizzati da una furia distruttrice senza pari. L’effetto visivo di questa produzione pare di altissimo livello ed è frutto della collaborazione della Game Workshop, l’azienda videoludica che detiene i diritti di questo franchise, e del regista Richard Boylan, che prima di essere arruolato ufficialmente nella saga aveva creato e diretto un paio di corti fan-made sempre tratti da queste storie, Helsreach e Guardsmen.

La stessa Game Workshop sta lavorando alacremente, anche tramite il suo team di scrittori Storyforge, per espandere l’universo di Warhammer 40.000 sul mezzo televisivo. In lavorazione in questo periodo, infatti, c’è anche una serie live-action intitolata Eisenhorn: sarà basata sull’omonimo inquisitore cacciatore di mostri e realizzata da Frank Spotnitz, già creatore della serie Amazon Prime Video The Man in the High Castle. Né per questo titolo né per Angels of Death c’è ancora una data ufficiale di debutto, anche se è noto che la serie animata dovrebbe arrivare sugli schermi entro la fine del 2020.

