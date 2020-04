Il telo con i pannelli solari che ricarica l’auto elettrica

8 Aprile 2020 – 12:03

Ricaricare la propria autovettura a batteria con l’energia completamente rinnovabile del sole è forse il non plus ultra della sostenibilità. Ovviamente tra il dire e il fare c’è di mezzo il sole e, nello specifico, il trascurabile rendimento dei pannelli solari normalmente integrati su una vettura. Ma la tecnologia, seppur ancora immatura, c’è e sono diverse le aziende che hanno deciso di puntarci, come per esempio la startup tedesca Sono Motors, Hyundai, che ha incorporato i pannelli solari sul tetto della Sonata, o la vettura olandese Lightyear One, che, se lasciata al sole, è in grado di incrementare l’autonomia di 32 km.

Il telo che ricarica l’auto elettricaLa soluzione proposta dall’azienda francese Armor, specializzata nella produzione di soluzioni fotovoltaiche, va oltre. La società, con l’aiuto della startup Gazelle Tech, che utilizza materiali compositi per realizzare auto ultraleggere, ha infatti presentato un telo copriauto (del tutto simile a quelli che si usano per proteggere le auto dalle intemperie) che integra i moduli fotovoltaici organici a film sottile. Una tecnologia che si basa su polimeri semiconduttori ottenuti da leggeri strati di inchiostro depositati attraverso un processo di rivestimento su pellicole sottili e flessibili. La luce solare catturata dal telo dovrebbe quindi servire a ricaricare parzialmente la batteria dell’auto elettrica, contribuendo a incrementare l’autonomia.



Il telo fotovoltaico, inoltre, viene srotolato e ripiegato automaticamente, grazie a un apposito meccanismo. Secondo il produttore questa tipologia di pellicola, che può essere applicata alla carrozzeria del veicolo, al tetto panoramico o ai finestrini, è circa 30 volte più leggera rispetto alle altre tecnologie fotovoltaiche e inoltre può essere piegata almeno 50.000 volte prima che si verifichino consistenti perdite di efficienza.

The post Il telo con i pannelli solari che ricarica l’auto elettrica appeared first on Wired.

Fonte: Wired