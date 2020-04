Il dispenser di sapone che ti fa ascoltare i brani di Spotify

8 Aprile 2020 – 15:03

Lavarsi più volte al giorno le mani è diventata una abitudine per tutti con l’emergenza Covid-19, perché allora non provare a rendere più divertente l’attività? A farlo è stato un team di ingegneri con Scrubber, un dispenser di sapone liquido che riproduce un brano ogni volta che si preme il beccuccio. In simultanea alla fuoriuscita del sapone parte una delle più gettonate canzoni settimanali su Spotify, che accompagna il lavaggio per venti secondi.

Ideato con l’intento di rasserenare gli animi dal gruppo di designer e ingegneri di Deeplocal come primo oggetto della serie Cabin Fever (che alternerà soluzioni per aiutare il personale medico a creazioni più semplici come il dispenser musicale), Scrubber si costruisce in casa in circa 4 ore e con una spesa inferiore ai 25 euro. Per realizzarne uno, bisogna avere un dispenser di sapone, un Raspberry Pi Zero W, un altoparlante Adafruit e un account Spotify, oltre a batterie, rame e una minima conoscenza sulla saldatura dei metalli. Per semplificare il processo, comunque, i creatori hanno condiviso qui l’intera sequenza di passaggi per la costruzione fai da te.

The post Il dispenser di sapone che ti fa ascoltare i brani di Spotify appeared first on Wired.

Fonte: Wired