Emily Ratajkowski + Aaron Paul + Autocomplete Interview = boom

8 Aprile 2020 – 21:02

Aaron Paul ed Emily Ratajkowski non hanno certo bisogno di presentazioni. Lui, lo sapete, era Jesse Pinkman nella serie tv che ha cambiato la storia delle serie tv, Breaking Bad. Lei – lo sapete anche meglio – è semplicemente Emily Ratajkowski, o, per chi la segue su Instagram, @emrata. Nel 2018, i protagonisti di questa Autocomplete Interview si sono uniti per girare il film Welcome Home (in italiano anche Uno sconosciuto in casa). Trama: una coppia parte per una vacanza da sogno in Umbria ma poi tutto si complica. Vi pare di conoscerlo? Beh, forse ve lo ricordate anche perché nel cast c’era anche Riccardo Scamarcio.

Ma torniamo a noi: in questo video Paul ed @emrata si raccontano rispondendo agli interrogativi più comuni che Google suggerisce quando si effettua delle numerose ricerche su di loro.

La gente là fuori vuole sapere se Aaron Paul è vegano (no, proprio no), quanti premi ha vinto (qualche Emmy: niente di che) e come ha incontrato la moglie, la regista Lauren Parsekian. È successo al festival musicale Coachella: lui l’ha registrata in rubrica come “Lauren Coachella”, dice (romantico, vero?). Poi si sono sposati a Malibù.

Su Emrata, invece, le curiosità spaziano: gli allenamenti, la dieta, il nome dei genitori, la macchina che guida (una Prius), la città di nascita (Londra), quella in cui si è sposata (New York). Ratajkowski è cresciuta in California ed è figlia unica: il cognome rivela chiare ascendenze polacche e la modella, influencer e attrice ammette che le hanno consigliato di cambiarlo, ma lei ha rifiutato. Le radici sono importanti.

