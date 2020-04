La quinta parte de La casa di carta? Questi indizi fanno pensare che ci sarà

7 Aprile 2020 – 21:02

ATTENZIONE: spoiler importanti sulla quarta parte de La casa di carta

Sono passati solo pochi giorni dal debutto su Netflix della quarta parte de La casa di carta, serie spagnola ormai fenomeno internazionale. Ovviamente, i fan più sfegatati hanno già visto tutti e otto gli episodi di questo ciclo, subendo anche il trauma di qualche morte eccellente. E c’è già chi si chiede quale sarà il futuro della banda del Professore. Il servizio streaming non ha ancora confermato ufficialmente la stagione successiva, anche se il cliffhanger che conclude la quarta non può che far pensare a un seguito assicurato. Anzi, alcune indiscrezioni vogliono che nei progetti di Netflix ci siano una quinta e addirittura una sesta parte, e nuove riprese sarebbero dovute iniziare già in queste settimane, se non fosse che il coronavirus ha bloccato tutti i set internazionali.

In ogni caso, i più attenti hanno già (an)notato gli indizi che potrebbero far intuire il proseguo delle avventure dei rapinatori dalla tuta rossa. Sia chiaro, siamo nel regno delle ipotesi assolute, ma le teorie sono piuttosto suggestive. In particolare, c’è chi ha notato che, mentre scorrono i titoli di coda dell’ultimo episodio, dopo pochi secondi dall’inizio dei credits (quindi più di qualcuno potrebbe essersi perso il dettaglio), si sente una voce che intona la canzone-simbolo della serie, Bella ciao: è quella di Najwa Nimri, l’attrice che interpreta la spietata ispettrice Alicia Sierra. Che sia lei è certo, anche perché la vediamo apparire proprio nella sequenza finale quando (spoiler assoluto!) scopre il nascondiglio del Professore.

Per quale motivo sarebbe questo un indizio fondamentale? A cantare Bella ciao, inno dell’anima più rivoluzionaria de La casa di carta, sono stati in precedenza solo i personaggi legati a Berlino e al Professore: dunque si tratterebbe di una specie di scelta ideologica. E alcuni ci hanno visto l’allusione a un possibile doppio gioco di Sierra, che starebbe per passare dalla parte dei criminali. Altri si sono azzardati a suggerire che Alicia sarebbe Tatiana, la misteriosa e perduta moglie di Berlino (che però abbiamo visto in alcuni flashback interpretata da attrice diversa, sebbene molto simile a Nimri), o comunque una donna a lei in qualche modo legata. Di sicuro, la serie ci ha abituato a voltafaccia davvero clamorosi: ne vedremo uno persino nel corso della quinta parte? We hope so.

