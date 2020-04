La nostra prova della Mercedes classe C plug-in hybrid

7 Aprile 2020 – 15:03

Prima dell’entrata in vigore del lockdown, abbiamo provato la nuova Mercedes classe C 300 De EQ-Power. Questa infatti è la prima station-wagon della casa di Stoccarda in cui la parsimonia del motore diesel si sposa con le emissioni zero dell’ibrido plug-in. Va anche detto che, entro il 2022, è prevista l’elettrificazione dell’intera gamma Mercedes-Benz.

Il nuovo powertrain

Classe C 300 monta il nuovo quattro cilindri diesel OM 654 da 194 cavalli. A lui si abbina il cambio automatico a 9 rapporti. A completare, il motore elettrico da 90 kW. Insieme, i due motori erogano fino a 306 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia complessiva. C 300 de può raggiungere i 250 km/h. Un powertrain che però è attento alle emissioni. La CO2 prodotta si ferma a 42 grammi per chilometro. Mentre gli ossidi di azoto si arrestano a 60 microgrammi. Valori che si azzerano nei 57 chilometri stimati di autonomia elettrica.

La batteria agli ioni di litio da 13,5 kWh si ricarica in 1 ora e mezza grazie alla wallbox. Cinque ore, invece, per la ricarica da casa. Un plug-in hybrid che grazie alla funzione Charge può ricaricarsi anche in viaggio grazie all’ausilio del motore termico. Un servizio utile nel caso in cui si debba entrare in un’area con il blocco del traffico. A lei si aggiungono le funzioni e-mode (solo elettrico), e-save (solo termico) e hybrid. Quest’ultima, nella modalità di guida eco, utilizza in modo previdente i dati degli ADAS, il tracciato stradale e i limiti di velocità. Scopo finale è aiutare il conducente nella guida, alternando in modo mirato e autonomo modalità sailing, recupero di energia, gestione termica e supporto del motore a combustione interna.

Design esterno e cura dei dettagli

Gli esterni della Classe C 300 de in prova hanno il kit aerodinamico AMG. Tra questi, i roof rails in alluminio (le barre del tetto), la mascherina Matrix argento, i parafanghi ampliati e i cerchi in lega leggera da 18 pollici a 5 razze. Di notte, la strada è illuminata dai fari anteriori full led con Intelligent Light System.

Negli interni premium spicca il nuovo display centrale da 10,25 pollici da cui si controlla insieme al touchpad l’infotainment del veicolo. Dietro al volante multifunzione, la leva delle marce e il quadro strumenti totalmente digitale. Nei due grandi occhi simmetrici si possono visualizzare le informazioni legate alla guida, ma anche le mappe, i consumi e la scelta dei 5 stile di guida. ECO, Confort, Sport, Sport+ e Individual.

Oltre alle prestazioni, questa station wagon infatti copre i 0-100 km/h in 5,7 secondi, sono molti i dettagli curati da Mercedes-Benz. Tra questi, il sistema audio Burmester, la ricarica wireless dello smartphone e gli inserti in alluminio; senza dimenticare le luci d’ambiente in 64 tonalità e i sedili riscaldati con supporto lombare elettrico. Il modello in prova con allestimento Premium ha un prezzo di 55.700 euro.

Come va su strada

Per chi non è mai salito su una vettura Mercedes-Benz, la leva del cambio dietro il volante risulterà una sorpresa. La seduta è bassa e confortevole. La strumentistica è un mix ben calcolato tra tasti fisici e touch in modo da non distrarre la guida. Funzionale il touchpad centrale per la gestione dell’infotainment sul grande display centrale. Anche il volante multifunzione è ben ideato. Basta una mezza giornata per abituarsi alle funzioni senza dover più guardarlo. Il divanetto posteriore ospita comodamente tre persone adulte. L’abitacolo è silenzioso anche alle alte velocità a tutto beneficio del sistema audio dotato sia di radio analogica che digitale.

Sebbene la sua forma allungata la leghi al concetto di “familiare”, Classe C 300 de EQ-Power è un’auto molto divertente. Nella modalità Sport+ la guida pretende attenzioni da pilota. Insuperabile, nel vero senso della parola, appena scatta il verde al semaforo. L’operazione di ricarica, effettuata diverse volte presso i supermercati e le colonnine pubbliche, è stata veloce e senza mai un intoppo. A batteria carica, siamo riusciti a percorrere una media di 37 chilometri in modalità elettrica. Il pacco batteria, però, ruba diverso spazio al bagagliaio, che prende una forma a gradino.

