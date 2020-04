La guerra di Boris

7 Aprile 2020 – 12:03

Un contrappasso. È questa la morale che molti sembrano vedere nel destino di Boris Johnson, dal famigerato discorso alla nazione del 16 marzo che sembrava annunciare un politica di laissez-faire nei confronti dell’epidemia di Covid-19 al ricovero in terapia intensiva per quello stesso male. Eppure a chi lo accusava di darwinismo sociale ora il premier inglese, se non avesse un tubo di plastica infilato nella trachea, potrebbe rispondere che la guerra contro il coronavirus la sta combattendo in prima linea. Alla lotteria dell’immunità di gregge, in fin dei conti, non si è sottratto. La sua guerra non l’ha combattuta pilotando un aereo della Royal Air Force in territorio nemico, ma stringendo mani all’impazzata fino a metà marzo.

Si è davvero mai trattato di un dilemma morale tra bieco utilitarismo protestante e umanitarismo cattolico? In fondo Johnson non ha fatto altro che temporeggiare, come ogni altro leader occidentale, da Emmanuel Macron a Donald Trump passando (si parva licet) per Beppe Sala: le nostre democrazie sono costituite in tal modo che nessuno avrebbe potuto prendere quelle misure radicali che servono a contenere il virus, e che ci spediranno nelle crisi economica più nera dell’ultimo secolo, senza prima – faticosamente – sbloccare il consenso di una miriade di corpi intermedi, mantenendo nel frattempo buon viso a cattivo gioco.

E se non c’è dubbio che le misure di contenimento siano necessarie per appiattire la curva dei contagi, è anche opinione comune tra i virologi che lo sviluppo dell’immunità di gregge sia l’esito finale a cui ambire. Per arrivarci però ci sono tante strade, una lunga attesa e dei morti. C’è una differenza di peso nel modo in cui questa immunità viene recepita, tra inglesi e italiani. La segnala il modo in cui il concetto viene esposto nelle diverse pagine Wikipedia: sulla pagina italiana si considera l’immunità di gregge innanzitutto come un effetto della “vaccinazione” di massa; sulla pagina inglese invece come effetto della “immunizzazione” di massa, “anche” attraverso la vaccinazione. Così quello stesso concetto che in Italia è sempre valso come argomento vaccinista, nel Regno Unito può invece suggerire un approccio terapeutico più nichilista: non cambia il concetto scientifico soggiacente, ma mostra l’amplissimo spettro delle sue interpretazioni.

Questa crisi richiede non soltanto scienziati competenti ma anche uomini politici coraggiosi. Non sappiamo se Johnson lo fosse di suo, ma la prova che sta affrontando gli impone di esserlo. Educato a Eton e Oxford, capace di recitare l’Iliade a memoria in greco antico, Johnson non corrisponde certo alla caricatura del leader populista rozzo e ignorante. Dalle sue interviste sappiamo che ha letto Toynbee e persino Ibn Khaldun. Lo immaginiamo guardare la Storia dall’alto di un promontorio, immaginandosi nel ruolo di un grande condottiero. Il problema è che si può chiedere agli altri di rischiare la morte soltanto se si partecipa a quello stesso rischio. Non basta aver intuito che il segreto dell’ascesa e della caduta degli imperi sta nella loro crescente incapacità di affrontare i rischi e uscirne più forti; bisogna anche avere la statura per dare se stesso in sacrificio esemplare. Ovviamente è improbabile che il virus Johnson se lo sia effettivamente cercato, ma il risultato in qualche modo lo legittima (se non lo uccide).

Quando Johnson aveva fatto sapere ai cittadini britannici che dovevano prepararsi alla morte dei propri cari, nessuno ha pensato che potesse parlare di se stesso. Poiché la malattia sembrava minacciare prevalentemente i più fragili e i più anziani, si era parlato di eugenetica, trovando nella tradizione inglese tanti precursori della pratica, da Herbert Spencer a Sir Francis Galton. In realtà quella stessa tradizione inglese poteva portare a tutt’altro approccio. Il patto sociale su cui è fondato l’intero edificio della civiltà moderna tiene proprio — almeno fin dai tempi di un altro dropout oxoniense, Thomas Hobbes — nella responsabilità che lo stato si arroga di proteggere ogni contraente dal rischio della morte: far saltare questo fondamento rischia di essere persino più pericoloso di sacrificare l’economia. In Italia, il premier Giuseppe Conte aveva proprio fatto riferimento a questo principio per giustificare le drastiche misure di contenimento del contagio a inizio marzo: “Viviamo in un sistema in cui noi garantiamo la sanità e il diritto alle cure a tutti: è un fondamento, un pilastro e direi la caratteristica del nostro sistema di civiltà”.

La democrazia non è compatibile con il sacrificio, perché la sua regola è la mitigazione del rischio. Le prove iniziatiche, che sono riti in cui l’individuo mette in gioco la propria vita, servono a dargli quella legittimità necessaria per poi pretendere dagli altri, se necessario, la medesima prova in nome della salvezza di tutti quanti. Per questo delle élite che non si sono mai dimostrate pronte a morire non sono nemmeno in grado di governare le società nei momenti di crisi più acuta. Un altro inglese, l’antropologo sir James Frazer, aveva mostrato come gli antichi re fossero figure sacrificali; e basta leggere Shakespeare per riconoscere l’esistenza di legame indissolubile tra sovranità e rischio della morte. La lotteria del contagio ha regalato a Johnson un’occasione insperata per interpretare il sovrano shakespeariano di cui aveva bisogno l’Inghilterra: se sopravviverà, cosa che gli auguriamo sinceramente, ne uscirà politicamente più forte. Perché assieme al suo popolo ha guardato in faccia la morte.

