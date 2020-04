Il proiettore che ti fa scrivere e disegnare sulle immagini che trasmette

7 Aprile 2020 – 12:03

Di proiettori tascabili ce ne sono a decine sul mercato e c’è persino chi ne ha integrato uno in un tablet, ma con GoTouch Beam si va oltre, perché consente di scrivere e disegnare sulle immagini proiettate, trasformando un display virtuale in uno strumento utile anche in ottica professionale. Con la penna digitale in dotazione, che interagisce con un sensore interno al proiettore, si possono annotare idee, creare grafici, evidenziare singoli termini o porzioni di testo sullo schermo, arricchendo le diapositive durante una presentazione e tenendo nota degli input che scattano durante una riunione.

Per produrre i segni sul display, la penna emette segnali a infrarossi, convertiti in linee una volta che sono rilevati dal sensore. Il proiettore consente di condividere i contenuti, con le persone collegate in remoto che possono osservare il display e seguire, quindi, l’eventuale lezione o incontro con i colleghi per pianificare il lavoro. Una opzione, questa, comoda in generale e perfetta in tempi di forzata clausura domestica.

Basato su Android, dotato di telecomando e con una autonomia di 3 ore, GoTouch Beam ha una luminosità di 3500 lumen, trasmette immagini fino a 120 pollici in risoluzione hd, supporta wi-fi e AirPlay e si può collegare a console, computer e decoder. Prenotandolo qui si può risparmiare un terzo della spesa, sborsando 399 dollari invece di 599 (con spedizione in programma a giugno).

