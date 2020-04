I segreti di Margot Robbie e Saoirse Ronan, in una Autocomplete Interview

7 April 2020 – 14:43

Se sei un’attrice di successo, prima o poi scocca l’ora del film in costume ambientato in epoca elisabettiana: un destino toccato in sorte anche a Margot Robbie e Saoirse Ronan, che interpretano Elisabetta I e Mary Stuart nella pellicola Maria regina di Scozia, uscita nelle sale nel 2018.

Le due attrici si impegnano molto anche in questa Autocomplete Interview, cercando di soddisfare fan e curiosi su Google che vogliono conoscerle meglio. L’attrice australiana è stata protagonista di Tonya, film basato sulla vita della pattinatrice Tonya Harding, e garantisce di aver personalmente eseguito diverse scene sul ghiacchio. La Robbie, australiana, non ha mai preso parte – come pare pensare qualcuno – alla serie Downton Abbey; ha recitato per tre anni e mezzo nella soap australiana Neighbors, che è il format a cui si ispira l’italiana Un posto al sole. Per capirci, in quella australiana, hanno recitato nel corso degli anni anche Kylie Minogue, Russell Crowe, Natalie Imbruglia e Guy Pearce.

Saoirse Ronan, invece, ha debuttato al cinema, giovanissima, nella pellicola I Could Never Be Your Woman con Michelle Pfeiffer: non è mai uscito nelle sale, ma non ha pregiudicato certo il futuro dell’attrice, che figura spesso nelle migliori produzioni in uscita anno dopo anno. Cresciuta in Irlanda, è nata a New York.

Detto questo, veniamo alla grande domanda che tutti si fanno: come si pronuncia il nome Saoirse? La pronuncia irlandese è Sher- shuh, ma gli americani e gli inglesi trovano altri modi per pronunciare questo nome che significa libertà.





