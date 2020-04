Cosa c’è da sapere su Quibi, la nuova piattaforma di streaming

7 April 2020 – 11:06

Ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il 5 aprile, con un giorno di anticipo rispetto al previsto dunque, Quibi, la nuova piattaforma di streaming che arriva a colonizzare un panorama seriale già piuttosto affollato. La particolarità di questa nuovo servizio è quella di proporre Quick Bites (da qui il nome), ovvero produzioni di intrattenimento e news che si possano fruire dallo smartphone con una durata che arriva fino ai 10 minuti massimo. Ad avere l’idea e a fondare la società nel 2018 è stato Jeffrey Katzenberg, già fortunato amministratore della Disney e poi co-fondatore e Ceo di Dreamworks: il progetto è appunto quello di rivolgersi a un pubblico giovane e distinguersi per serie tv, film in puntate, talk show e programmi di informazione che, data la loro brevità, si possono vedere da telefono e soprattutto in mobilità. Per adeguarsi alla fruizione mobile le produzioni si possono vedere in due formati, sia in orizzontale sia in verticale.

Al momento del lancio Quibi può vantare un catalogo di 24 titoli, ma molti altri ne arriveranno presto, dato che l’azienda prevede di investire 1,1 miliardo di dollari in produzioni originali nel suo primo anno di vita fino ad arrivare a un totale di 175, ovvero 8500 microepisodi. Fra le proposte più significative ci sono sicuramente serie come Survive, con protagonista Sophie Turner (la Sansa di Game of Thrones) che deve sopravvivere a un incidente aereo; NightGowns, la docuserie sullo spettacolo di drag queen di Sasha Velour, vincitrice di un’edizione del talent di RuPaul; il court show Chrissy’s Court, in cui Chrissy Teigen, personalità di internet e modella, guida una specie di bizzarro Forum; il remake delle candid camera alle star di Mtv, Punk’d. Ci sono poi anche i cosiddetti movies in chapter, come Most Dangerous Game con Liam Hemsworth e Christoph Waltz, o la commedia Flipped, e anche diversi programmi di approfondimento realizzati in collaborazione con realtà come Bbc, Cbs News, Espn, Entertaiment Weekly e Rotten Tomatoes.

Quibi per ora è disponibile solo negli Stati Uniti ed è accessibile solo via mobile, quindi scaricando l’app relativa sullo store iOs o Android; dopo un periodo di prova di 90 giorni (in cui verosimilmente uno potrebbe anche esaurire tutto il catalogo), l’abbonamento costa 4,99 dollari al mese. I giornali americani stanno già esprimendo il proprio parere sulla piattaforma e il mood generale sembra essere di relativa cautela. Mentre tutti concordano sull’eccellente interfaccia utente e sulla fluidità nel passaggio dal formato landscape a quello portrait, c’è chi sottolinea come ci siano titoli ben realizzati e interessanti (come il documentario I Promise sulla star del basket LeBron James o Nikki Fre$h con Nicole Ritchie nei panni esagerati di sé stessa) e altri ben meno convincenti (come lo stesso Survive o Fierce Queens, documentario sui grandi felini femmina che vengono umanizzati dalla voce narrante di Reese Witherspoon).

In generale si sottolinea come il concetto della piattaforma non sia così rivoluzionario, essendo molto simile a realtà come IgTv e Snapchat (i quali già hanno lanciato le loro produzioni originali), e c’è chi intravede una possibilità di esaurimento molto rapido delle novità in catalogo: fra l’altro è notevole che Quibi sia pensato per brevi periodi di visione, soprattutto nelle pause o nei tratti di pendolarismo, occasioni annullate completamente in un panorama snaturato dal coronavirus. Difficile anche che questi microepisodi s’impongano all’attenzione generale e creino nuovi fenomeni tipo Stranger Things o The Mandalorian. D’altra parte la curiosità per la novità e la fame di nuovi contenuti ha fatto partire Quibi con grande slancio, anche se c’è da capire se in prospettiva il servizio potrebbe essere esportato in altri Paesi: arriverà anche in Italia?

