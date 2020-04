Tutti gli smartphone in uscita nei prossimi mesi

6 April 2020 – 11:40

(Foto: Huawei)Quali sono gli smartphone in uscita nella stagione primavera estate 2020 andando a pescare sia tra quelli già ufficializzati sia tra quelli protagonisti di importanti rumors? Abbiamo raccolto dieci modelli che si dovrebbero vedere sugli scaffali nei negozi ma, visto il periodo, li troveremo soprattutto online, protagonisti dell’ecommerce.

Partiamo dagli ultimi modelli ufficializzati come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro svelati a fine marzo anche per l’Europa dopo il lancio mancato per via del Mwc cancellato. Si potranno acquistare da domani 7 aprile sul sito ufficiale oltre che su amazon e nei Mi Store disseminati sul territorio a prezzi da 799,99 euro per Mi 10 e 999 euro per Mi 10 Pro. Più tardi dovrebbe arrivare anche Mi 10 Lite a 399 euro.

Altra fresca presentazione è quella di Huawei P40 e Huawei P40 Pro+ attualmente in fase di preordine (fino a oggi) e dunque prossimi a essere acquistati normalmente a prezzi di 799,90 euro e di 1049,90 euro rispettivamente. Qui la nostra recensione.

C’è tantissima aspettativa su Pixel 4a e 4a Xl visto l’ottimo successo di 3a e 3a Xl. I modelli di medio range con componenti di primissima qualità (a partire da chip e fotocamera) dovrebbero debuttare verso fine aprile, inizio maggio per prezzi che dovrebbero partire da circa 399 euro.

Ad aprile dovrebbe vedersi anche Xiaomi Note 9s che è stato già presentato ufficialmente come successore di un eccezionale best-seller qual è stato Note 8. Avrà a bordo una batteria massiccia da 5020 mAh e quadrupla fotocamera posteriore con prezzi che dovrebbero partire da sotto i 250 euro circa.

(Foto: OnLeaks)iPhone SE 2020 è stato il protagonista dei rumors degli ultimi giorni e cresce sempre più la possibilità che sarà svelato quasi a sorpresa in qualsiasi giorno di aprile, verosimilmente nella prima metà del mese con la base di iPhone 8 e componenti presi da iPhone 11.

Sempre in tarda primavera si vedranno anche gli ampiamente preannunciati OnePlus 8 e 8 Pro con connettività 5G e schermi 120 Hz con design rivisto e molta più potenza.

Sony Xperia 1 ii e Sony Xperia Pro dovrebbero debuttare prima dell’estate. Sono già stati presentati ufficialmente dunque poche sorprese sull’hardware e funzionalità, rimane un dubbio la data precisa così come il prezzo di vendita.

Motorola Moto G Power e G Stylus dovrebbero uscire in primavera rispettivamente dedicandosi a chi cerca un ampio schermo con stilo capacitiva e una batteria matusalemme dalla lunghissima durata. I prezzi dovrebbero rimanere popolari, rispettivamente sotto i 300 e 250 euro.

Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe essere in uscita verso fine estate, a settembre con diverse migliorie rispetto al passato a partire da display in vetro e una diagonale interna più ampia. Potrebbe anche essere accompagnato da una S-Pen.

Non c’è dubbio che Samsung Galaxy Note 20 (con Note 20 Pro?) farà la propria comparsa a metà agosto circa, come ormai da tradizione. Il potentissimo phablet con pennino dei coreani prenderà come base quella della famiglia S20 aggiornando l’architettura e il design della gamma Note 10 puntando sicuramente su schermo 120 Hz e 5G.

