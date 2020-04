Resident Evil 8, visuale in prima persona e tanto occultismo

6 April 2020 – 11:06

(Foto: Capcom)Sembra finalmente in dirittura d’arrivo lo sviluppo di Resident Evil 8, il nuovo capitolo della celeberrima saga che potrebbe debuttare verso fine anno 2020, inizio 2021 con una visuale in prima persona. Lo ha anticipato dal leaker AestheticGamer (Dusk Golem), che ha già dimostrato di essere attendibile sulla produzione Capcom dopo aver spifferato del probabile debutto di Resident Evil 3 Remake, mentre ha sbagliato le previsioni quando ha ipotizzato una serie di titoli su Silent Hill.

Scendendo più nel dettaglio, il progetto ora ribattezzato che dovrebbe arrivare verso fine anno era in origine destinato a diventare Resident Evil Revelations 3 ovvero un titolo di tipo horror survival a differenza di Re5 e Re6 che erano più di tipo d’azione e peraltro destinato soltanto alle console portatili. Ma Capcom ha ricevuto ottimi feedback interni da parte degli sviluppatori e primi tester e ha deciso di concedere ancora un anno di tempo per il lavoro sul gioco “promuovendolo” a nuovo capitolo della saga, l’ottavo appunto.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Insomma, da semplice spin-off è diventato un progetto molto più ampio e in grado di proseguire il racconto iniziato nel 1996. Ma come sarà Resident Evil 8? Per quanto riguarda il gameplay sarà in prima persona per rendere ancora più immersiva l’esperienza portando il giocatore direttamente dentro l’azione. Con l’avvento delle future console Xbox Series X e Ps5 che utilizzeranno il ray tracing e altre soluzioni innovative, c’è da stare certi che sarà davvero un titolo da non perdere grazie al realismo nella riproduzione del comportamento delle luci nella scena.

Le voci parlano di un probabile evento entro fine mese per questo titolo cross-generation che vedrà tematiche principali in linea con quelle classiche della saga: dunque l’occulto, una ampia e abbondante dose di follia, mancanza di fiducia negli altri e ambientazioni in grado di tenere sempre col fiato sospeso i gamer. Saranno numerosissimi i colpi di scena così come i riferimenti agli altri capitoli di Resident Evil.

Ci saranno anche elementi soprannaturali come i tanto vociferati lupi mannari e Ethan visto nel settimo capitolo? Il leaker conferma che siano voci realistiche così come l’ambientazione in un villaggio innevato, ma solleva anche l’ipotesi che potrebbero riferirsi alla prima versione del progetto quindi sono da prendere con le molle.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Non resta dunque che attendere il fine mese per saperne di più, ora che anche l’E3 è stato cancellato (come tanti altri eventi) e tutte le presentazioni avverranno online, spesso peraltro con poco – o nessun – preavviso.

The post Resident Evil 8, visuale in prima persona e tanto occultismo appeared first on Wired.

Fonte: Wired