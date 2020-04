L’orto domestico per chi non ha il pollice verde

6 April 2020 – 11:08

Così piccolo da stare nel palmo di mano eppure in grado di creare un mini orto domestico, Pico può alzare il pollice verde di chi di piante ha conoscenze prossime allo zero, perché è sufficiente alternare i semi (o acquistarne più unità, considerato il prezzo abbordabile) per garantirsi una riserva di basilico, prezzemolo, rosmarino, origano e delle altre erbe preferite. La sua peculiarità è del resto la semplicità d’uso, perché basta estrarlo dalla scatola, aggiungere terra, acqua e scegliere i semi di cui sopra.

Al resto pensa il sistema interno, con l’acqua versata nel serbatoio che si distribuisce in maniera capillare e la finestra trasparente che consente di osservare quando è il momento di versare altro liquido per riempirlo (in mediana volta ogni cinque-sei giorni). A fornire la luce necessaria per la crescita della pianta è il led di Osram, mentre l’asta telescopica consente di regolare l’altezza fino a un massimo di 32 centimetri.

Nella confezione sono inclusi un supporto magnetico, uno in velcro e il terzo per il montaggio a parete, perché Pico si può fissare sul frigorifero, sulla scrivania, ma anche al bagno e perfino in auto. Disponibile in tre combinazioni di colori (giallo-nero, verde-grigio e arancione-bianco) e ricaricabile tramite la porta ubs-C, Pico si può prenotare qui al costo di 27 euro, con consegna in programma a maggio.

The post L’orto domestico per chi non ha il pollice verde appeared first on Wired.

Fonte: Wired