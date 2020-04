In arrivo un nuovo episodio di Tiger King?

6 April 2020 – 18:00

In queste settimane molti abbonati Netflix si stanno appassionando a Tiger King, delirante docuserie incentrata sulle vicende criminali di un gruppo di collezionisti americani di grandi felini: in particolare, i sette episodi raccontano le vicende di Joe Exotic, eccentrico proprietario di uno zoo per tigri e affini, accusato poi di maltrattamento degli animali, ma soprattutto di aver ingaggiato un killer per eliminare la sua rivale Carole Baskin, attivista animalista, anche lei dal passato non proprio fulgido. Il lavoro è una carrellata di disagi e situazioni assurde e questo non poteva che attirare l’attenzione degli spettatori, con annessi meme che impazzano sul web. Tali sono il successo e il passaparola che, sembra, Netflix stia preparando un nuovo episodio da aggiungere alla stagione attualmente in catalogo.

La notizia non è ancora ufficiale, ma anzi dovrebbe essere presa con le pinze data la fonte da cui arriva: si tratta di Jeff Lowe, losco figuro che a un certo punto diventa socio in affari di Joe Exotic, salvo poi sottrargli lo zoo e screditarlo in diversi modi. Alla fine della docuserie in molti si stupiscono (spoiler!) che a finire in carcere sia solo Joe, mentre Jeff (che ha diversi capi d’imputazione in sospeso a Las Vegas) sia ancora in libertà. In un video postato su Twitter il 4 aprile Lowe sostiene che “Netflix aggiungerà un altro episodio. Lo caricheranno la settimana prossima. Verranno a girare qui domani [il 5 aprile, ndr]”. Data la fame di visibilità del personaggio, la notizia di una nuova puntata non pare priva di fondamento.

L’aggiunta arriva dopo alcune settimane di grande frenesia attorno a Tiger King. Molte celebrità si sono dichiarate fan, con Cardi B che si è offerta di pagare la cauzione di Joe Exotic (nel frattempo spostato in isolamento, alcuni dicono per via del coronavirus), mentre altri come Edward Norton o Margot Robbie si sono detti interessanti a una serie tv sulla vicenda. Nel mentre, la polizia di Tampa, in Florida, ha riaperto le indagini sulla misteriosa morte del marito di Baskin, il cui corpo non è mai stato rinvenuto: svanito nel nulla lasciandola milionaria. Che questo episodio in più porti ad altre sconvolgenti rivelazioni?

The post In arrivo un nuovo episodio di Tiger King? appeared first on Wired.

Fonte: Wired