Il nuovo videogame dei creatori di Fortnite

4 Aprile 2020 – 6:22

(Foto: Epic Games)Un nuovo titolo per Android e iOs si appresta a debuttare ed è Spyjinx, nato da una collaborazione tra la società del celeberrimo regista J.J. Abrams, la Bad Robot Games, e Epic Games che sta dietro al fenomeno Fortnite.

Il videogioco è di tipo spionistico con diversi punti di contatto con il Capitolo 2 di Fortnite non solo a livello di tematica, ma anche per quanto riguarda lo stile grafico. Ci sarà tanta azione e avventura nel gameplay con la possibilità di costruire il proprio covo personale, far aumentare di livello il personaggio e competere in un multiplayer con gli altri utenti in giro per il mondo.

Si sa ancora molto poco sul funzionamento del gioco, ma dalle schermate diffuse si può notare come si possa non soltanto personalizzare il proprio nascondiglio, ma anche conquistare quello altrui fino a diventare una sorta di capo mondiale delle spie. Sarà dunque verosimile che con la crescita graduale del proprio quartier generale e del proprio avatar le sfide aumentino fino a sfidare gli utenti più esperti.



La descrizione del gioco dice infatti: “Ambientato in un mondo segreto di spionaggio, rapine elettrizzanti e gadget high-tech, Spyjinx è un mix unico di gameplay di strategia d’azione, sviluppo di personaggi rpg e multiplayer testa a testa. Il tuo obiettivo? Diventa la spia suprema Mastermind”.

Per ora il gioco sarà diffuso in versione beta in Malesia su iOs, con l’Australia seconda nazione di test. Un po’ come era successo per Pokémon Go, si estenderà poi la diffusione a livello globale in versione definitiva.

