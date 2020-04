Tutti i notebook con i processori Intel di nuova generazione

3 Aprile 2020 – 0:22

(Foto: Asus)Grande giornata di novità per il segmento notebook dopo la presentazione di Intel dei nuovi processori processori Serie Comet Lake-H di decima generazione con frequenza fino a 5,3 GHz e le nuove schede grafiche Nvidia GeForce Rtx 2080 Super e 2070 Super. Quasi tutti i brand hanno messo a catalogo nuovi modelli, scopriamoli in ordine alfabetico.

Acer ha presentato due nuovi portatili dedicati al gioco ovvero Predator Triton 500 e Nitro 5 con processori Intel Serie H di decima generazione e le nuove schede grafiche Nvidia GeForce Rtx 2080 Super e 2070 Super. Il primo (1899 euro) può montare fino a 32 gb di ram ddr4 e fino a 2 tb ssd Nvme con possibilità di combinazione con dischi in Raid 0 e schermo a 300 Hz. Leggermente più semplice il secondo (899 euro) con core i7 come massima configurazione e schede grafiche Gtx 1650Ti e 1650.

Asus aggiorna le due famiglie Rog Strix e Zephyrus con diverse migliorie come gli interni riprogettati per una migliore dissipazione del calore. Zephyrus diventa inoltre più accattivante anche per i non-gamers, così da aprire il proprio possibile target. Ci sarà il wi-fi 6 su tutta la gamma, alimentatori più piccoli e compatti, lo switch proprietario della gpu e la porta Thunderbolt che debutta sugli Zephyrus. Da segnalare il potentissimo top di gamma Zephyrus Duo 15 pollici con doppio schermo e scheda tecnica stato dell’arte a 4.499 euro.

Lenovo svela i suoi nuovi due gaming notebook Legion 7i e 5i con configurazioni rispettivamente fino alla gpu GeForce RTX 2080 Super con design Max-Q e GeForce Rtx 2060. I prezzi americani saranno di 1099 e 999 dollari con possibilità che vengano proposti con cambio dollaro = euro.

(Foto: Lenovo)Anche Msi ufficializza tre nuovi modelli di portatili con Gg66 Stealth, GE66 Raider e Creator 17 visti al Ces 2020 la prima volta, con a bordo i nuovi processori Intel Comet Lake-H di 10a generazione. Tutti e tre sono dotati di schede grafiche GeForce Rtx Super. GS66 Stealth ha una scocca in lega di alluminio, display con refresh a 300Hz e batteria da 99,9Wh così come Ge66 Raider che monta uno schermo da 15,6″, mentre Creator 17 è il primo portatile al mondo con display a tecnologia Mini-Led per il display 17″ 4K.

Tra gli altri modelli segnaliamo anche Gigabyte Aero 17 con ottimo schermo 4k hdr e prezzi da oltre 2000 euro e Razer Blade 15 con processore octa-core di decima generazione fino a 5,1 GHz e prezzi fino a oltre 3000 euro.

