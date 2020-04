The Office ai tempi dello smart working? Si farà

3 April 2020 – 17:53

Gli effetti della pandemia da coronavirus sulla nostra vita quotidiana sono stati molteplici. Fra i principali: la scoperta per la maggioranza delle persone dei pregi e dei difetti dello smart working, il lavoro a distanza. In fondo, si tratta di una specie di grande laboratorio socio-economico, e le peculiarità di questo trend non potevano certo sfuggire all’industria di Hollywood. Infatti, è stato annunciato nelle scorse ore che Ben Silverman e Paul Lieberstein, produttori esecutivi di una delle migliori serie tv che hanno dipinto gli ambienti di lavoro, The Office, hanno intenzione di dedicare una nuova produzione comica al telelavoro e simili.

“Molti di noi si gettano su Zoom ogni giorno per le riunioni di lavoro e non solo. Stiamo sperimentando una nuova normalità e nuovi modi di rimanere connessi e produttivi nelle nostre case”, ha spiegato Silverman: “Allora abbiamo pensato a un prodotto che porti un po’ di umorismo e consolazione in questi tempi cupi e che sia anche un modo inventivo di raccontare il mondo del lavoro degli anni a venire”. La serie si concentrerà su un capo molto disponibile che, nel tentativo di assicurarsi la produttività dei propri dipendenti, propone loro di lavorare quotidianamente da casa e di interagire solo virtualmente.

Il pensiero va sicuramente alla loro prima creature, The Office, straordinaria sitcom americana (a sua volta remake di una inglese con Ricky Gervais, anche suo ideatore) che vedeva protagonista Steve Carrell nei panni di un capoufficio goffo e vessatore. Vincitrice di diversi premi, fra cui un Emmy come Miglior serie comica nel 2006, la produzione ha lasciato il segno ma probabilmente risulterebbe datata alla luce dei tempi che stiamo vivendo: “Prendete una commedia da ufficio, togliete l’ufficio e vi rimarrà solo la commedia. I conti tornano”, dice con fiducia Lieberstein. Non ci sono ancora altri dettagli su quando e dove vedremo effettivamente in onda questo prodotto, anche per via del fatto che in questo momento praticamente tutti i set televisivi e cinematografici sono bloccati.

