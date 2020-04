Resident Evil 3 poteva anche chiamarsi “Resident Evi: Covid-19 Files”

3 April 2020 – 11:30

Jill Valentine si sveglia a Raccoon City (immagine: Capcom)Disponibile da venerdì 3 aprile in versione digitale per Pc, Playstation e Xbox (più in là la versione fisica), Resident Evil 3 Remake è la metafora più azzeccata dei nostri tempi. Sia chiaro, non lo è perché ipotizza lo scatenarsi di una pandemia zombie nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria più grave dell’ultimo mezzo secolo. Fosse così, direbbe solo della capacità predittiva e del cattivo gusto degli sviluppatori Capcom.

Resident Evil 3 è una metaforica manata in faccia perché è sulle origini di un’epidemia volontaria – nel gioco, beninteso – che si muove. E facendolo indaga, scava senza farsi notare e fino a rivelarsi ben più allarmante di una qualsiasi narrazione che imiti quello che stiamo vivendo ogni giorno. Anche qui serve una precisazione, però: il remake del gioco uscito nel 1999 non coglie nel segno perché imputa all’avidità umana la diffusione incontrollata del virus T, la microentità – ben nota ai fan della saga – capace di riempire la cittadina di Raccoon City di morti che camminano e di altre mostruose armi biologiche. No, è per come esprime – o meglio gioca – la riflessione a far accapponare la pelle. E il “come” corrisponde, senza quasi che il giocatore se ne accorga, a una serie di scelte poco evidenti ma tutte orientate nello stesso senso: ribadire di continuo come, giocando, ci comportiamo allo stesso modo del nostro peggior nemico. Siamo noi la copia carbone di chi, dal primo minuto, ci dà la caccia. Soprattutto siamo il suo specchio, quello dell’avversario più temuto di tutti, guarda caso chiamato Nemesis, una figura così ben tratteggiata da essere diventata una delle icone più riconoscibili della saga creata nel ’96 da Shinji Mikami.

Nemesis, icona mostruosa della saga “Resident Evil” (immagine: Capcom)Ma si vada in ordine, perché è appunto nelle piccole scelte di gameplay che il senso si palesa; è in una meravigliosa corrispondenza ludo narrativa, direbbero gli esperti, che Resident Evil 3 supera i limiti di una sceneggiatura esile esile. Nei suoi dettagli, appunto, come il diavolo.

La storia è sempre quella: in una Raccoon City dove il virus è ormai fuori controllo, Jill Valentine, poliziotta che ha scoperto nella Umbrella Corporation un colosso della sperimentazione biomilitare travestita da azienda farmaceutica, è braccata da un essere che vuole metterla a tacere. Dovrà riuscire a salvarsi la pelle prima che la città venga distrutta all’alba e magari evitare anche il disastro. Nell’avventura, il giocatore avrà la possibilità di manovrare anche Carlos Oliveira, paramilitare pentito della Umbrella Biohazard Contromisure Service. Fino a qui poco di nuovo, anzi, dal punto di vista narrativo c’è addirittura qualche semplificazione di troppo rispetto alla trama originale. La differenza, però, è significativa, quasi che il Remake punti a un’esperienza più superficiale, un mordi e fuggi senza troppi fronzoli. L’alleggerimento, un difetto di primo acchito, solleva il dubbio di essere parte di un piano preciso quando le meccaniche del gioco, la gestione dei menu (molto intuitiva) e qualche mossa dei personaggi diventano famigliari.

A partire dalla “schivata”, una manovra evasiva concessa a Jill e a Carlos del tutto assente nella versione originale. È possibile che il movimento faccia storcere il naso ai puristi, ma non è filologia quella che pare importare agli sviluppatori; è piuttosto, da una parte, la volontà di rendere avvincenti i classici anche a un pubblico svezzato sui ritmi di Fortnite ed Escape from Tarkov. Dall’altra è una dichiarazione, la decisione di portare l’anima di un gioco a galla. In questo senso, per apprezzare la perfetta riuscita dell’operazione, basta giocare Resident Evil 3 alla difficoltà estrema: è chiaro si tratti della quintessenza di un gioco di sopravvivenza e non è un caso tanti elementi ricordino Aliens – Scontro finale, a partire dal character design di Nemesis. Fra questo episodio della serie e i suoi predecessori c’è lo stesso salto concettuale che il sequel firmato da James Cameron faceva rispetto all’illustre antenato, l’Alien di Ridley Scott. Capolavoro inarrivabile, quest’ultimo, dell’orrore solo all’apparenza esibito e in realtà profondo, quasi psicanalitico (aspetto cui contribuì non poco il design di qualsiasi cosa aliena plasmato dal genio artistico di Hans Ruedi Giger), si ribaltava letteralmente nel film di Cameron, caposaldo dell’action movie anni ’80, tutto marine, muscoli e canto delle mitragliatrici.

Jill Valentine e Nemesis, immagini speculari (immagine: Capcom)Resident Evil 3 replica lo stesso scarto e diventa l’immagine speculare dei giochi che l’hanno anticipato. Laddove la prudenza e la lentezza dei titoli precedenti, anche nei movimenti dei personaggi manovrati dai giocatori, erano gli elementi attraverso i quali amplificare il senso di insicurezza e di pervasiva minaccia dell’esperienza di gioco, qui è la resistenza di Carlos e Jill – soprattutto quest’ultima – a rivelare il carattere di quel che si sta vivendo. Non è tempo di riflessioni, e in effetti, dal punto di vista drammaturgico, il titolo è davvero poca cosa; è il momento di fuggire senza stancarsi mai, di procedere ostinati e contrari all’escalation di abomini: gli zombie, le creature schifose e il polimorfico Nemesis. Perché Nemesis, lo suggerisce il nome, non è che la giusta punizione di chi abbia turbato l’ordine dell’universo, nella fattispecie chi ha il joypad in mano. Come quest’ultimo, Nemesis non può far altro che procedere verso la sua meta finché la morte non glielo impedisca. Come il giocatore, stoccata di non poco conto, il villain non è chiamato a pensare. È lo Squalo di Steven Spielberg, il distillato con pupilla vuota del Male assoluto. Insieme, però, è il riflesso del giocatore, che in fondo procede pensando al come e senza curarsi mai abbastanza del perché.

È questa sottolineatura la cosa più bella di Resident Evil 3, il ripetuto incontro di Jill e Nemesis, sempre più forti, grossi e incazzati entrambi. E non è un caso qui si giochi la differenza più esplicita con il videogame originale: nel gioco del ’99, il cui titolo era un rivelatorio Last Escape, le apparizioni dell’avversario più temibile erano circoscritte in momenti e luoghi precisi. Nel Remake, Nemesis è l’inseguitore perenne, compare in ogni momento, è una presenza costante e ineluttabile come solo la Morte. Si può tuttalpiù rallentarlo, sprecando proiettili e tempo prezioso, ma pensare di fermarlo è da ingenui.

Per questo gli aspetti più curati di Resident Evil 3 sono la regia, il sound design, l’atmosfera: sono tutti elementi controllati dall’alto, cui il giocatore è semplicemente succube. Da protagonisti non possiamo che recitare una parte. Una parte scritta e cadenzata da avvenimenti di cui non ci è concesso di decidere alcunché. Vengono in mente l’artigianalità di John Carpenter – cineasta capace di messe in scena solidissime eppure basate su pochi elementi drammatici – così come l’ultimo George Miller: Resident Evil 3 non è che una perenne fuga (da New York) a portata di joypad, è lo Jena Plissken che guida la Interceptor di Mad Max. Non ha altro dentro, se non quello specchio terribile fra il giocatore e il Male puro.

A suggellare il massacro c’è la anche la sua controparte multiplayer, Resistance, un’esperienza stand alone che rivela in maniera spudorata quanto solo suggerito nel videogioco principale: è un multigiocatore asimmetrico in cui si possono manovrare i “sopravvissuti”, che devono trovare la via di uscita in una sorta di escape room a tema Resident Evil, oppure si è il Mastermind, che pescando nella lore del gioco e osservando la scena da alcune telecamere deve fare di tutto, fra zombi e mostruosità assortite, per impedire la sopravvivenza altrui.

Resistance non è impeccabile (alla lunga l’esperienza è ripetitiva come le sue quattro mappe di gioco), ma è una strepitosa ammissione della nudità del re: urla a pieni polmoni che il procedere acritico del gamer equivale ai tentativi di sopprimerlo dei suoi nemici digitali. Videogiocatore e software, Jill Valentine e Nemesis. Non ci sono differenze.

Rimane solo una speranza, che in Resident Evil 3 è rappresentata dal rapporto fra Jill e Carlos e in Resistance dalla necessità di coordinare i sopravvissuti per battere il Mastermind: in un mondo in disfacimento, dove all’origine di una pandemia abbondano irresponsabilità importanti e gravissime, l’unica salvezza è la collaborazione. Non è quello che va ripetendo in ogni intervista anche David Quammen, forse il profeta più preciso e meno ascoltato del disastro che stiamo vivendo?

Ben oltre l’attualità, Resident Evil 3 è la metafora più azzeccata dei nostri tempi.

