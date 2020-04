Lo scooter subacqueo per immersioni diverse dal solito

3 April 2020 – 11:35

Geneinno S2 è un supporto fuori dall’ordinario per chi ama nuotare e immergersi in uno specchio di acqua. Solcare le onde è semplice e veloce con questo congegno, che si rivela un alleato efficace quando non si vuole faticare. A trascinarvi a pelo d’acqua e in subacquea sono i due motori brushless da 350 watt, che consentono di muoversi a doppia velocità: dalla minima di 3,2 km/h all’apice di 4,3 km/h, cifre limitate non a caso, poiché consentono di spostarsi mantenendo l’attenzione sul fondale marino per massimo 60 minuti a una profondità non superiore ai 30 metri.

Erede del Trident, rinominato Geneinno S1, è più piccolo ma ha maggiore autonomia ed è molto più abbordabile nel prezzo. Dotato di una batteria da 97 Wh (si ricarica in 90 minuti), capacità che ne permette l’ingresso in aereo, per dimensioni è poco più spesso e largo di un MacBook da 15’’ per peso di 2,5 kg che, nel complesso, non rappresenta un ostacolo per portarselo dietro. Compatibile con la GoPro per rivedere in soggettiva le immagini di immersioni, snorkeling e sport acquatici, conta su un’applicazione mobile per monitorare distanza, luce, livello batteria, velocità e profondità e c’è pure il Parental Mode per gestire il dispositivo a distanza mentre viene utilizzato da un’altra persona, magari per imparare a nuotare.

Prenotabile sul sito di Geneinno, azienda cinese specializzata nella produzione di droni e altri dispositivi per l’esplorazione marina, S2 costa 399 dollari (circa 370 euro) e chi è interessato deve prima contattare la società per ricevere informazioni dettagliate sulle tempistiche della spedizione, che non sono ancora state avviate per l’emergenza Covid-19.

