L’autocomplete interview di Aubrey Plaza e Craig Robinson

3 April 2020 – 11:59

Aubrey Plaza e Craig Robinson sono apparsi in An Evening with Beverly Luff Linn, crime comedy diretta da Jim Hosking: il film nel 2018 è stato presentato al Sundance e ha avuto recensioni interessanti (anche se poi al box office non ha fatto faville).

In questo video i due attori rispondo alle domande più cercate su Google che li riguardano da vicino: e allora Plaza, che ha alle spalle tanto cinema e tv, chiarisce che non interpreta una principessa nel film fantasy L’ultimo dominatore dell’aria e nemmeno ha preso mai parte a Games of Thrones, per chi se lo stesse chiedendo. Però era nella serie culto Parks and Recreation, che potreste voler rivedere: ci recitava anche Amy Poehler, con cui Plaza dichiara di essere in buoni rapporti. Se volete conoscerla meglio, è su Instagram come @plazadeaubrey.

Craig Robinson, invece, vive a Los Angeles ma è nato a Chicago. E qui cominciano i potenziali equivoci: non è parente di Michelle Obama, come pensa qualcuno. Però l’ex First Lady ha davvero un fratello che si chiama Craig Robinson (il cognome da nubile di Michelle è Robinson). In compenso Craig Robinson, l’attore, ha frequentato lo stesso liceo della moglie del presidente Obama. Tutto chiaro? L’interprete non è mormone ed è apparso in un episodio di Friends: ora va’ a sapere quale, ma i tanti esperti della serie certamente vi sveleranno l’arcano.

