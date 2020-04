Il Signore degli anelli rifatto con le spade laser di Star wars

3 Aprile 2020 – 15:03

I fan di Star Wars riconoscerebbero quel suono elettrico e sibilante in qualsiasi situazione: è il rumore inconfondibile delle spade laser tipiche dei cavalieri Jedi e dei malvagi Sith. Ma se pensavate di poter udire questo effetto sonoro solo all’interno della saga fantascientifica dovrete presto ricredervi. Il canale YouTube Immersion VFX, specializzato in effetti speciali fatti in casa, ha infatti diffuso nelle scorse settimane un video in cui le mitiche lightsaber di Guerre stellari colonizzano tutt’altro universo narrativo, quello de Il Signore degli anelli. Nella clip, infatti, vediamo Gandalf, Frodo e il resto dei protagonisti della saga di Tolkien affrontare i propri avversari non con normali spade, asce o frecce ma con le mitiche lame luminose.

Si tratta di un adattamento di alcune scene del primo film della saga diretto da Peter Jackson, La compagnia dell’anello: per raggiungere il sud il gruppo di guerrieri e hobbit deve passare forzatamente per le miniere abbondante di Moria, avvolte nell’oscurità all’interno di tetri crepacci; a un certo punto, però, dalla desolazione sbuca un’orda di orchi guidati da un troll delle caverne. Ne segue una battaglia epica che in questo video diviene ancora più leggendaria grazie alla minuziosa sostituzione di ogni arma classica con le spade laser di diversi colori. Persino Frodo e gli altri hobbit, di solito armati di pugnali, vengono dotati di lightsaber che non esitano a impugnare. Anche la colonna sonora modificata richiama i film ideati da George Lucas.

“Una perturbazione nella Forza ha portato la compagnia alle miniere di Moria. Un luogo a lungo ritenuto desolato. Ma una presenza malvagia si agita nelle sue profondità“, si legge nella descrizione ufficiale del video che tiene a precisare che la realizzazione dello stesso ha richiesto circa 5 mesi di lavoro. Non è il primo progetto di questo tipo, in ogni caso, perché lo stesso Immersion VFX aveva rivolto lo stesso trattamento ad altri titoli cult come Game of Thrones, Indiana Jones, John Wick e Thor: Ragnarok. Nessuno però prima d’ora era riuscito a far incontrare in modo così epico due saghe fondamentali come Star Wars e Il Signore degli anelli.

The post Il Signore degli anelli rifatto con le spade laser di Star wars appeared first on Wired.

Fonte: Wired