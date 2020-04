I videogame da giocare online anche con chi ha un’altra console

I videogame multipiattaforma sono quei titoli che si possono riprodurre diverse console oltre che computer. Ne abbiamo selezionati sette per sfidare in multiplayer gli amici a prescindere dal dispositivo utilizzato dunque Ps4, Xbox One o pc. Un buon modo per evadere dalla quotidianità stravolta dall’emergenza coronavirus Covid-19.

Fortnite

Partiamo dalla risposta più semplice, ossia Fortnite che si può giocare praticamente ovunque, non soltanto sulle piattaforme già citate, ma anche su Nintendo Switch e mobile su Android e iOs. In questo senso, è il trionfatore assoluto di questa selezione in quanto a compatibilità. Questo titolo ha bisogno di poche presentazioni, perché è davvero uno dei videogame più di successo degli ultimi anni.

La sua formula è tanto semplice quanto perfetta a generare dipendenza (anche troppa?) con una partita via l’altra. Ci sono tre modalità ovvero Salva il mondo, Modalità Creativa e la più famosa ossia quella Battaglia reale con tutti contro tutti all’ultimo sangue.

Per giocare con gli amici da console si deve registrarsi tramite Epic Launcher, dunque inviare l’invito dalla mail del contatto così da creare il proprio network.

Rocket League

Originariamente disponibile solo per pc e Ps4, il titolo di Psyonix è stato allargato anche a Xbox e Nintendo Switch diventando uno dei pionieri tra i giochi in grado di essere riprodotti ovunque. Il gameplay è semplicissimo e divertente, in buona sostanza si può giocare a calcio pilotando veicoli invece che giocatori tradizionali. Il caos è tanto e la casualità regna sovrana, ma per qualche ora spensierata è più che adatto.

Minecraft

Altro classicissimo dei videogame è proprio Minecraft, un titolo di tipo sandbox, che in quanto a infinite possibilità e spazio sconfinato per la fantasia non ha rivali. Si può infatti costruire praticamente tutto dal mondo intero di Harry Potter fino a un’aula magna dove celebrare con gli amici la promozione in tempi di coronavirus. Di recente, ambito mobile, è arrivato anche la versione in realtà aumentata Minecraft Earth. Il crossplay è garantito dalla versione Minecraft Bedrock Edition che ha recentemente accolto Ps4.

Mantis Burn Racing

Un gioco del 2017 che però si trova facilissimamente (e a basso costo) sui vari portali online per pc oltre che negli store delle console è Mantis Burn Racing che offre corse con visuale dall’alto e un gameplay molto semplice e intuitivo. Insomma, il classico gioco casual per tutti con anche una certa libertà di scelta di mezzi, tutti completamente personalizzabili, e una lunghissima vita con 11 stagioni, 150 eventi e 13 diverse categorie. Per passare il tempo non è niente male.

Dauntless

Giocabile anche su Switch, Dauntless è un action roleplaying game firmato da Epic Games e ha il grande pregio di essere gratuito, quindi una vera manna per chi vuole puntare sullo zero budget. Si andrà in giro cercando materiali per addomesticare mostri e diventare sempre più potenti.

War Thunder

War Thunder è un gioco di guerra che punta tutto sulla strategia di battaglia pensata sui mezzi di combattimento, un po’ come Battlefield. Tuttavia, è gratuito e può essere riprodotto ovunque mettendo assieme giocatori di qualsiasi console pilotando aerei, carri armati e altri mezzi bellici soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. La modalità Realistic è quella, appunto, più realistica in quanto a danni e fisica, mentre Arcade è più per divertirsi.

Paladins

Infine, lo sparatutto a eroi in prima persona Paladins, anche lui perfettamente free-to-play. Realizzato da Hi-Rez Studios si può giocare su tutte le console (Switch compresa) e computer. Le partite si svolgono in match 5 contro 5 con diverse modalità.

Per combattere la noia, vi segnaliamo anche una serie di giochi lunghissimi da finire e alcuni titoli vecchi ma ancora affascinanti.

