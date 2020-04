Google investe 6,5 milioni nella lotta alle fake news sul coronavirus

3 April 2020 – 17:20

Google finanzierà fact-checker e organizzazioni no-profit per combattere la disinformazione. (Photo by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)Google ha deciso di finanziare la lotta alla disinformazione legata al coronavirus investendo 6,5 milioni di dollari in fact-checker e organizzazioni no profit. Mai come in questo momento di crisi sanitaria internazionale le grandi aziende tecnologiche si stanno adoperando per combattere la disinformazione. Dopo Facebook anche Google ha deciso di impegnarsi per fornire gli strumenti necessari per identificare le fake news, iniziando da quelle legate al coronavirus.

Big G, attraverso la Google News Initiative, supporterà le attività di First Draft, Full Fact e International Fact-Checking Network e altre organizzazioni creando una serie di database specifici che verranno sfruttati da giornalisti al lavoro su tematiche legate al Covid-19.

L’estesa rete di controllo dei fatti messa a disposizione da First Draft potrà quindi essere sfruttata dalle redazioni per controllare il gran quantitativo di contenuti che in questi giorni rischiano di causare confusione e panico.

“L’incertezza e la paura ci rendono più suscettibili alle informazioni non accurate”, scrive Google sul suo blog spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a investire 6,5 milioni di dollari in questo progetto.

“Vogliamo inoltre contribuire a rendere più visibili i fact check che contrastano gli effetti dannosi che la disinformazione causa ai nostri utenti”, continua Big G. Per questo motivo nelle prossime settimane il gigante di Mountain View lancerà una sezione dedicata alla verifica dei fatti all’interno dello spazio dedicato al covid-19 in Google News.

Il progetto sarà reso disponibile inizialmente in India e negli Stati Uniti. Successivamente sarà sviluppato anche in altri paesi in base alla disponibilità di notizie verificate provenienti da fonti autorevoli.

