4 mosse per aiutare le startup nell’emergenza coronavirus

3 April 2020 – 14:42

HGli incubatori aiutano le startup a crescere (Getty Images)Garantire liquidità anche a startup e pmi innovative, per evitare che l’emergenza sanitaria da coronavirus travolga le imprese d’avanguardia. Il decreto che il governo sta preparando per sostenere le aziende conterrà alcune norme pensate per proteggere l’innovazione italiana: i partiti di maggioranza – Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Italia Viva – hanno preparato quattro punti da inserire nel testo che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri entro lunedì.

Il decreto, nelle stime del ministero dell’Economia, libererà complessivamente 500 miliardi di euro, tra risorse a debito e garanzie sui prestiti, e aiuterà imprese di ogni dimensione a sopravvivere in queste settimane di lockdown. Ossigeno anche per le startup.

“Sappiamo che quando arriva una gelata chi è meno solido rischia di scomparire: le startup investono molto in ricerca e sviluppo e hanno più difficoltà delle grandi imprese nell’accesso al credito”, spiega Mattia Mor, deputato di Italia Viva, che ha lavorato alle proposte con Luca Carabetta del Movimento 5 Stelle e Gian Paolo Manzella del Pd. “C’è stato un confronto con le associazioni di categoria – spiega – per individuare i meccanismi più urgenti da attuare per cercare di mettere liquidità nelle imprese”.

Le quattro proposte

Per facilitare l’accesso al credito di startup e pmi innovative, sul tavolo c’è la possibilità di innalzare dall’80 al 90% la tutela del Fondo centrale di garanzia per i prestiti richiesti alle banche. La misura permetterebbe di liberare risorse private a favore delle imprese, senza appesantire i conti pubblici: lo stato entrerebbe eventualmente in gioco con le sue garanzie solo se la società non fosse in grado di ripagare il suo debito con gli istituti di credito.

Con l’intento di immettere liquidità nel sistema, invece, è stato proposto di innalzare dal 12 al 30% il credito d’imposta per ricerca e sviluppo per le startup e pmi innovative e di erogare subito i crediti già maturati entro il 30 aprile 2020. La misura avrebbe un duplice effetto: una startup che spende, per esempio, 10mila euro per sviluppo, innovazione e design verrebbe raddoppiare il proprio credito nei confronti dello stato e potrebbe già incassare ciò che le spetta per le spese sostenute nei primi quattro mesi del 2020.

Sul fronte finanziario si valuta la creazione di veicoli di investimento con l’obiettivo di sottoscrivere bond convertibili tramite il Mediocredito centrale, la banca del gruppo Invitalia. Lo strumento permetterebbe di co-finanziare attraverso delle obbligazioni quelle imprese che in queste settimane di emergenza sanitaria continuano a investire o ad attirare investitori. L’auspicio è arrivare a un rapporto di 1 a 4: per un investitore che scommette 10mila euro, startup e pmi innovative potranno emettere obbligazioni per 40mila euro che verranno sottoscritte dal veicolo pubblico.

In gioco anche il Fondo nazionale innovazione, lo strumento lanciato un anno fa dall’allora ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. La richiesta è di aumentare la dotazione economica del fondo dei fondi governativo per rafforzare i diversi veicoli di investimento, con il fine ultimo di attrarre investimenti dall’estero per rendere più solido il panorama dell’innovazione made in Italy.

Le voce di VcHub

Alcune delle proposte raccolte dai partiti di maggioranza erano state avanzate nei giorni scorsi da VcHub, l’associazione di categoria che riunisce in Italia i venture capital. “Riteniamo che, in assenza di misure rapide e tempestive, si verificherà una percentuale di default molto rilevante con conseguenti ingenti perdite di capitali, posti di lavoro e know-how accumulato in diversi anni”, si legge in una lettera aperta di VcHub rivolta all’esecutivo.

L’associazione ha chiesto l’approvazione di uno Startup emergency act e ha ricordato che “in tutta Europa (Francia, Regno Unito, Germania) sono in corso di attuazione misure urgenti straordinarie per salvaguardare gli ecosistemi dell’innovazione e le startup”.

