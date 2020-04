Su Whatsapp arriva il numero anti-fake news sul coronavirus

2 Aprile 2020 – 18:02

WhatsApp (Getty Images)Anche su Whatsapp arrivano strumenti di fact-checking sul coronavirus. L’app di messaggistica, per effetto del sistema di crittografia ent-to-end, era l’unica della galassia di Facebook alla quale finora il social network non era riuscito ad applicare una stringente moderazione dei contenuti per bloccare il diffondersi di numerose fake news relative all’epidemia in corso.

Tuttavia, in tandem con l’Autorità garante delle comunicazioni, che in Italia ha acceso un faro sulla disinformazione sul coronavirus, anche WhatsApp ha sviluppato un sistema di verifica delle notizie.

Il progetto prende il nome di Facta e nasce dalla partnership con Pagella Politica, partner di Facebook Italia dal 2018 nell’ambito del suo programma globale di fact-checking. Il servizio permetterà agli utenti di WhatsApp di verificare le notizie inoltrate dai propri contatti.

“La priorità di Facebook è assicurarsi che tutti possano accedere a informazioni attendibili e accurate e fermare le bufale e la disinformazione”, ha dichiarato Luca Colombo, direttore generale di Facebook Italia: “Siamo molto felici di collaborare con Agcom e Pagella Politica per combattere la diffusione della disinformazione in Italia, soprattutto in questo periodo così delicato e critico”.

Secondo Agcom, che segue la partita al tavolo “piattaforme digitali e big data” con il commissario, Antonio Nicita, l’ha inserito questo progetto pilota potrebbe rappresentare una buona soluzione in grado di scavalcare l’ostacolo della crittografia. L’iniziativa di verifica di una notizia o di un contenuto avviene in modalità volontaria e rispettosa delle garanzie di libertà di accesso alle informazioni e ai contenuti direttamente da parte degli utenti.

Come accedere al servizio

Il servizio è simile, come funzionamento, al bot informativo dell’Oms. L’utente deve per prima cosa salvare nella propria rubrica il numero di Facta: +39 345 6022504. A questo numero, tramite WhatsApp, si potranno inoltrare i messaggi di testo, vocali, immagini o video ricevuti dei quali si desidera verificare l’autenticità. Facta risponderà all’utente una volta presa in carico la richiesta di verifica e, nel caso si tratti di una nuova fake news, ne pubblicherà l’analisi sul sito dedicato.

Il profilo di Facta fornirà agli utenti un continuo aggiornamento dell’evolversi della pandemia tramite lo stato di WhatsApp, pubblicando le ultime notizie verificate a tema Covid-19. “Chiunque utilizzerà questo servizio, condividendo su WhatsApp con il fact-checker i messaggi potenzialmente falsi, contribuirà a ridurre la diffusione della disinformazione in Italia”, commenta Luca Colombo di Facebook..



