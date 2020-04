Star Wars, il nono capitolo di Colin Trevorrow in versione animata

2 April 2020 – 11:11

La storia, si sa, è fatta di bivi: come sarebbe stato il nono film di Star Wars se a dirigerlo non fosse stato JJ Abrams? La vicenda produttiva di quello che sarebbe diventato L’ascesa di Skywalker è stata infatti piuttosto travagliata: all’inizio il capitolo conclusivo della trilogia sequel doveva essere diretto da Colin Trevorrow, il quale però è stato licenziato da Lucasfilm che non approvava la sua sceneggiatura. Quello script, però, è stato negli scorsi mesi pubblicato online e i fan hanno potuto intuire come sarebbe stato il film se a dirigerlo fosse stato lui, nella versione che doveva chiamarsi Duel of the Fates. Anche se questa variante non vedrà mai la luce del grande schermo, ora grazie a un video animato possiamo avere una rappresentazione visiva, anche se molto ironica, di quella trama.

Il canale YouTube Mr Sunday Movies, infatti, ha diffuso una clip in cui il capitolo perduto di Trevorrow prende vita, mostrando per esempio le enormi differenze con la versione di Abrams, a partire dall’assenza dell’imperatore Palpatine, qui non resuscitato rocambolescamente se non grazie a un breve ologramma. In quel messaggio virtuale, il signore dei Sith invita Kylo Ren, nel frattempo ossessionato dal fantasma di Luke Skywalker, a trovare il suo maestro Tor Vallum, il quale gli insegnerà a risucchiare la Forza dalle altre creature; Rey, qui dotata di una spada laser a due punte, è alla ricerca del vecchio tempio degli Jedi, dove affronta definitivamente Kylo, che alla fine si sacrifica dopo essersi redento grazie a un’apparizione di Leia. Poe, Finn e Rose Tico (il cui ruolo in questo script non è tristemente ridotto a pochi secondi) guidano invece una rivolta Stormtrooper su Coruscant, portando al collasso il Primo Ordine.

Da questo montaggio animato s’intuisce che la versione di Trevorrow sarebbe stata decisamente molto meno nostalgica di quella di Abrams, da molti ritenuta troppo piegata al fan service. In modo significativo, per esempio, Rey non è assolutamente imparentata con gli Skywalker. Fra le altre scene epiche che non vedremo mai, un Chewbecca che pilota un X-wing e un’apparizione astrale in cui Rey si confronta con i fantasmi di Luke, Obi-Wan Kenobi e Yoda. Difficile dire se Duel of the Fates sarebbe stato davvero un film più riuscito de L’ascesa di Skywalker, ma nel grande universo di Star Wars non si può mai dire: magari in futuro queste idee verranno riciclate in qualche modo.

The post Star Wars, il nono capitolo di Colin Trevorrow in versione animata appeared first on Wired.

Fonte: Wired