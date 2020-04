Sempre più acquisti online e da smartphone: come evolve l’ecommerce in Italia

2 Aprile 2020 – 21:02

Ecommerce (Getty Images)Sono sempre di più gli italiani che comprano online. E se nel 2019 il numero di acquisti fatti in internet è aumentato del 15% rispetto all’anno precedente, secondo il report annuale sull’ecommerce della piattaforma di comparazione prezzi Idealo, che ha analizzato i comportamenti di acquisto di coloro che comprano online nel nostro paese, più di un consumatore digitale su due acquista online almeno una volta al mese.

I consumatori cosiddetti abituali sono, infatti, circa l’80%, di cui il 20% effettuano almeno un acquisto a settimana, mentre il 26,5% compra una volta ogni due settimane. Il restante 20% dei consumatori online, invece, dichiara di acquistare sui siti ecommerce sporadicamente, circa una volta ogni tre mesi o meno. Sempre più spesso, inoltre, chi acquista su siti di shopping online si affida a servizi di comparazione prezzi prima di comprare, e il 95% di loro legge test o guide all’acquisto prima di procedere, mentre il 92% legge recensioni di altri utenti.

Per quanto riguarda i dispositivi usati per effettuare acquisti su internet, anche questi dati confermano la tendenza alla crescita degli acquisti effettuati da dispositivi mobili. Secondo i risultati del report, circa il 60% degli acquisti è fatto tramite smartphone, mentre il 32,3% da pc o laptop e il 7,6% da tablet.

Anche il prezzo fa la differenza. Infatti, più di 6 consumatori su 10 sono disposti a comprare su siti meno noti se hanno la possibilità di risparmiare, e da questo punto di vista i dati di Idealo evidenziano che nel caso di prodotti di elettronica, tra quelli preferiti da chi acquista online, oltre il 67% delle offerte migliori si trova su e-shop italiani, così come anche il 61% delle maggiori opportunità di risparmio nel caso del comparto salute e bellezza, mentre per quanto riguarda il settore moda e accessori i prezzi migliori sono quelli proposti dal marketplace di Amazon.

Inoltre, nei dati esaminati da Idealo sulla base delle variazioni dei prezzi dei principali prodotti acquistati online durante l’anno, l’Italia ha riportato una fluttuazione del 17,1%, con risparmi massimi medi soprattutto su prodotti come videogiochi (-37,6%), casse altoparlanti (-29,9%) e aspirapolveri (-21,9%). A livello europeo, invece, il paese che visto le variazioni maggiori sui prezzi è la Spagna, con una fluttuazione del 18,2%.

Per quanto riguarda le tipologie articoli più ricercati online, invece, gli articoli di elettronica restano al primo posto, con il 74,9% delle ricerche effettuate, seguiti dall’abbigliamento e dagli accessori, con il 64,4% delle ricerche, dai prodotti di bellezza e profumi, con il 46,9%, e dai giocattoli con il 45,1% delle ricerche.

E dal report emerge infine anche un profilo più generico del consumatore online a livello europeo. I dati raccolti nei paesi dove Idealo è presente mostrano che a eseguire le ricerche maggiori sono soprattutto uomini, con l’unica eccezione della Francia, dove nel 55,6% dei casi sono le donne a dedicarsi alle ricerche degli affari migliori sui siti di ecommerce. In Italia, invece, il 61,7% delle ricerche è eseguita da uomini, e la fascia di età maggiormente coinvolta è quella che va dai 35 ai 44 anni, seguita da consumatori tra i 25 e i 34 anni.

