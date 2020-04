Netflix annuncia un fondo per il sostegno ai lavoratori di cinema e tv

2 April 2020 – 14:30

Netflix e Italian Film Commissions, l’associazione che riunisce 19 commissioni dei professionisti del cinema diffuse su tutto il territorio italiano, hanno annunciato in queste ore la creazione di un fondo per il sostegno della televisione e del cinema nell’ambito dell’emergenza scatenata dal coronavirus. L’obiettivo è quello di fornire supporto concreto e a breve termine alle maestranze dell’industria audiovisiva italiana direttamente colpite dallo stop alle produzioni a causa del Coronavirus, che si trovano quindi in immediata necessità economica.

La piattaforma di streaming ha stanziato un milione di euro per la costituzione del fondo, che sarà gestito da Italian Film Commissions per supportare economicamente ogni professionista, dagli elettricisti ai montatori ai truccatori, il cui lavoro è stato maggiormente colpito dalla pandemia in corso, dato che la maggior parte dei set e delle produzioni sono stati chiusi o rinviati. Questo contributo al fondo da parte di Netflix rientra nella più ampia iniziativa globale lanciata dalla società di Los Gatos lo scorso 20 marzo, con la creazione di un fondo di 100 milioni di dollari totali destinato ai lavoratori dell’audiovisivo in tutto il mondo.

Tale iniziativa era stata varata per aiutare direttamente i lavoratori impegnati nelle produzioni originali Netflix nei paesi in cui lo streaming è presente, Italia compresa. A questi stanziamenti, sono stati aggiunti 15 milioni di dollari, di cui fa parte anche il contributo a Italian Film Commissions, che l’azienda ha messo a disposizione anche di terze parte, proprio per sostenere l’industria audiovisiva nel suo complesso. Fra le altre attività di solidarietà, Netflix ha assicurato due settimane di paga ai cast artistici e tecnici delle sue serie in produzione in Italia e nel mondo, che appunto si sono dovute interrompere per limitare il contagio. In queste ore, altre media company internazionali, come Sony e Comcast, stanno elargendo contributi simili a sostegno dell’industria dello spettacolo.

