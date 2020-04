Nelle Filippine si spara a chi viola la quarantena: ora i “lanciafiamme” di De Luca fanno un po’ meno ridere

2 April 2020 – 12:07

(foto: NOEL CELIS/AFP via Getty Images)Se c’è un personaggio che ha avuto un’impennata di popolarità in queste settimane – oltre al premier Giuseppe Conte, che grazie alle sue dirette degli annunci sull’emergenza su Facebook si è presto trasformato in termini di follower nella Chiara Ferragni della politica italiana – quello è Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania è diventato una star non solo nazionale. I suoi video sono stati tradotti dall’Asia alle Americhe: le analisi neuronali per spiegare il vuoto cosmico nel cervello di (certi) italiani; i consigli d’amore da vecchio saggio di famiglia per ragazze corteggiate con i tag sui muri ai tempi del Covid-19, fino alle elucubrazioni sui cosiddetti “porta seccia” del virus. Ma soprattutto, loro: i “lanciafiamme” da utilizzare contro chi viola la quarantena, senza dubbio il picco di quella stand up comedy con cui il governatore ha deciso di intrattenerci in queste settimane difficili.

Forse però, nelle varie traduzioni straniere del video, quest’ultimo è arrivato anche nelle Filippine. Perché è lì che nelle scorse ore il presidente Rodrigo Duterte ha ordinato alla polizia di sparare ai cittadini che violano la quarantena. La decisione segue l’arresto di qualche decina di persone a Quezon City, in circostanze non chiare: pare che qualcuno stesse protestando per l’assenza di misure di sostegno alle famiglie messe in ginocchio dall’epidemia, mentre altri si stavano semplicemente recando nei supermercati. Ad ogni modo, insomma, il metodo De Luca – che già si era rammaricato non si sa quanto scherzosamente per l’impossibilità di introdurre in Italia “i metodi terapeutici cinesi” (cioè, diceva, la fucilazione di chi usciva di casa) – sembra aver trovato un’applicazione concreta nelle Filippine. A riprova di come, al di là della comicità data dalla teatralità deluchiana, ci sia poco da scherzare sul tema.

LOCKDOWN CRACKDOWN: Indian police give unorthodox, sometimes violent summary punishments to people breaking the country’s lockdown rules. https://t.co/M2koswvkGv pic.twitter.com/xvLx2O8qw5

— ABC News (@ABC) March 26, 2020

In realtà non è solo il regime di Duterte ad aver messo in pratica questi precetti. In India il governo di Narendra Modi sembra aver deciso di battere il coronavirus a suon di manganellate, come emerge da alcuni video diffusi in rete in queste ore, che mostrano che chi esce di casa viene punito corporalmente dalla polizia. In Turkmenistan, intanto, fino a qualche ora fa era stata vietata la parola coronavirus, in una sorta di censura lessico-sanitaria volta a preservare la grandezza del regime. Mentre l’epidemia dilaga nel mondo, a partire proprio dall’Asia, in Corea del Nord la dittatura di Kim Jong-un ha fatto sapere intanto che da loro non si registrano casi, un elemento alquanto strano e, anche qui, interpretabile più in chiave censoria che non di efficienza sanitaria. In Ungheria, infine, Viktor Orbán ha sfruttato il dramma per portare a termine quel suo lungo iter di accentramento dei poteri che aveva messo in piedi già da qualche anno.

“Potremmo avere un’epidemia parallela di misure autoritarie e repressive a seguito di un’epidemia sanitaria”, aveva detto al New York Times Fionnuala Ni Aolain, relatrice speciale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e per i diritti umani. E in effetti è quello che sta succedendo. Ecco perché, in quell’Italia che fino a prova contraria resta una democrazia ma che in questa fase è costretta a sospendere alcune libertà fondamentali, calcare la mano anche solo a livello dialettico verso un inasprimento militare delle misure di contenimento non solo non dovrebbe fare troppo ridere, ma è anche pericoloso. A cancellare la democrazia ci vuole un attimo, come ci dimostrano i casi esteri. Per restaurarla in toto, invece, il processo è molto lungo.

Gli sketch sui lanciafiamme e simili ci hanno divertito, ma ora che i lanciafiamme sono diventati effettivamente misure di contenimento dell’epidemia all’estero – o, più semplicemente, forme di controllo della popolazione e dell’ordine che c’entrano poco con il virus – possiamo chiederci fino a che punto ridere, o se ci piace ancora, al pari di quel comico di Zelig che all’inizio divertiva, ma che poi ha iniziato a essere ripetitivo e ha visto presto sgonfiarsi la sua platea di aficionados.

In Italia i semi dell’autoritarismo sono già piantati, tra leader che invocano i pieni poteri e capi di srl proiettati in politica che vedono strumenti democratici come il parlamento merce antiquata. Se nei primi giorni di quarantena avevamo bisogno di ridere e abbiamo allora apprezzato lo stand up comedian De Luca, dopo un mese di lockdown l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è lo sceriffo De Luca, in pista per alimentare quel turbine dispotico e distopico già in moto all’estero.

