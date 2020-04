L’Europa vara un fondo da 100 miliardi contro il coronavirus

2 Aprile 2020 – 18:03

(Photo by Thierry Monasse/Getty Images)La querelle di questi giorni, tra gli stati membri dell’Unione europea, s’è concentrata esclusivamente su quale fosse la forma economica di sostegno più adatta per supportare gli più stati colpiti dal coronavirus.

Il fulcro del dibattito risiedeva sull’opportunità o meno di ricorrere all’emissione di titoli di debito garantiti da tutti i paesi dell’area – cioè ai “coronabond” – oppure a prestiti a tassi agevolati del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), il cosiddetto fondo salvastati.

In attesa di dirimere la contesa, arriva Sure (Support to mitigate unemployment risks in emergency), un fondo da 100 miliardi euro che, attraverso 25 miliardi di garanzie volontarie dei singoli stati membri dell’Unione, permetterà di finanziare misure di sostegno al lavoro come le casse integrazioni, assegni di disoccupazione e altri meccanismi simili.

“Dobbiamo usare ogni mezzo a nostra disposizione. Ogni euro disponibile nel bilancio Ue verrà reindirizzato per affrontare la crisi, ogni norma sarà facilitata per consentire ai finanziamenti di fluire rapidamente ed efficacemente”, ha sottolineato la presidente Ursula Von der Leyen alla presentazione del nuovo fondo europeo alla stampa. “L’iniziativa – ha poi aggiunto – sarà presentata all’Eurogruppo e spero verrà adottata velocemente”.

Fighting to save peoples’ lives and protect peoples’ livelihoods is the overriding mission of all public authorities across the EU.

Il piano Marshall per l’Europa

“Con questo strumento mobiliteremo 100 miliardi per mantenere le persone nei loro posti di lavoro e sostenere le imprese”, ha spiegato la Von der Leyen che ha parlato anche di “solidarietà europea” in quanto gli stati membri “stanno unendo le forze per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza”. E proprio in quest’ottica che la Commissione vuole concentrare tutti gli sforzi dei prossimi mesi, soprattutto quelli nell’approvazione del prossimo bilancio europeo, a favore della ripresa economica dell’intera eurozona.

“Molti parlano di Piano Marshall per l’Europa – ha proseguito la presidente – ma credo che per affrontare la crisi economica scatenata dal coronavirus, il bilancio europeo debba essere il nostro piano Marshall, da costruire tutti insieme”. Stando alle cifre snocciolate in conferenza stampa, fino a oggi le istituzioni europee e gli Stati membri, hanno mobilitato 2.770 miliardi di euro. “È la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia”, ha evidenziato la Von der Leyen che, quindi, vede nella cooperazione tra gli stati l’unica risposta efficace per superare la difficile condizione economica in cui versano molti stati colpiti dal Covid-19.

A confermare questa visione è anche il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, che a Sky Tg24 ha parlato di “un primo esempio concreto di risposta comune dei paesi europei al coronavirus. È un passo storico e comincio a essere ottimista sul fatto che ne seguiranno altri”.

