In Spagna l’epidemia da coronavirus va sempre peggio

2 April 2020 – 11:46

Le strade vuote a Madrid (foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty ImageIl primo caso nazionale di coronavirus in Spagna risale al 31 gennaio, quando alle isole Canarie è stato registrata e isolata la prima persona positiva. Lo stesso giorno, ma a migliaia di chilometri più a est, in Cina, a Wuhan, ci si muoveva per il rimpatrio dei cittadini spagnoli. Ai primi di febbraio si aggiungeva un altro caso, questa volta a Maiorca, ma era ancora poco: la Spagna rimaneva in fondo alla lista dei paesi a rischio contagio da Covid-19.

Il quadro è rimasto pressoché lo stesso per un mese, fino a quando all’inizio di marzo i primi casi positivi sono apparsi sulla terraferma, nelle due principali metropoli iberiche: Madrid e Barcellona. Vista la grande concentrazione di persone nei due centri, il ministero della Sanità spagnolo aveva deciso, quindi, di aumentare i tamponi da somministrare alla popolazione nel più breve tempo possibile. Più facile a dirsi che a farsi: i tamponi sono arrivati tardi negli ospedali – scrive il quotidiano spagnolo El Pais – e, nonostante i propositi del governo, se ne sono effettuati pochissimi. Pochi tamponi significa anche poca possibilità di rintracciare i positivi; l’esecutivo guidato da Pedro Sanchez aveva ritenuto di avere la situazione sotto controllo: la popolazione veniva esortata a seguire le basilari norme igieniche, ma nessun evento pubblico o manifestazione era stato cancellato. I casi erano aumentati, i focolai cresciuti e oggi in Spagna ci sono più di 100mila contagiati e solo nelle ultime 24 ore sono morte 864 persone, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. È il quinto giorno di seguito in cui nel paese muoiono più di 800 persone.

Perché una diffusione così veloce?

La penisola iberica è oggi il terzo paese al mondo, dopo Stati Uniti e Italia, per numero di cittadini positivi. Un dato allarmante, soprattutto se si pensa alla velocità con cui si è diffuso il contagio: nel giro di un paio di settimane il numero di persone che hanno contratto il coronavirus è aumentato in maniera esponenziale, mettendo in ginocchio la popolazione e il sistema sanitario. Le terapie intensive, stando a quanto riporta El Mundo, sono a un passo dal collasso e, avvertono i medici, entro la fine di questa settimana potrebbero non esserci più letti disponibili.

Come in ogni paese colpito da questa emergenza, si inizia a discutere delle cause che hanno portato a una situazione così drammatica. I motivi potrebbero essere sia culturali che politici. Nel primo caso, secondo alcuni osservatori sentiti da Vox, le misure iniziali di contenimento imposte dal governo Sanchez non sono state accettate a causa di una storica avversione per gli spagnoli nei confronti delle forze dell’ordine, che risale ai tempi della dittatura di Franco. Quindi, nonostante gli avvertimenti, i cittadini spagnoli hanno continuato a vivere normalmente, aumentando le possibilità di contagio. Il secondo caso, invece, è più legato alle decisioni dell’esecutivo iberico: per lungo tempo la Spagna ha sottovalutato il pericolo, e come ricorda sempre El Mundo, ha ignorato gli appelli dell’Oms e della comunità europea a procurarsi materiale sanitario, come le mascherine o i dispositivi di sicurezza per i medici, o monitorare la disponibilità di posti letto o di dispositivi sanitari, come i respiratori. Anzi, Il ministro della Sanità, Salvador Illa, a metà febbraio ha dichiarato che “la Spagna ha una scorta sufficiente di materiale sanitario in questo momento”.

La situazione attuale

Ora, la Spagna è il paese con più infetti tra il personale medico-sanitario – sono attualmente oltre 13mila – e ha enormi carenze di kit diagnostici, mascherine, posti letti e ventilatori polmonari per le persone in terapia intensiva. Per tamponare la crisi il primo ministro Sanchez ha requisito il materiale e le strutture degli ospedali privati e, come è accaduto anche in Italia, ha preso contatti con altri paesi del mondo per ricevere assistenza.

L’allerta rimane alta e il governo ha appena annunciato che tutte le restrizioni adottate il 14 marzo rimarranno in vigore fino al 12 aprile. La portavoce del governo, Maria Jesus Montero, ha spiegato che la data è solo simbolica e che se i casi di contagio non caleranno il governo procederà ad allungare di altre settimane le restrizioni. In caso contrario, invece, potrebbe esserci un ripristino graduale di alcune attività e della vita sociale dei cittadini spagnoli.

