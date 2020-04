Il cast di Riverdale ti racconta cos’è davvero Riverdale

Il teen drama è un genere che non conosce crisi, ma evolve. Lo dimostra Riverdale, sceneggiato basato sui personaggi dell’editore di fumetti Archie Comics, in onda dal 2017 e sempre rinnovato con nuove stagioni: la serie racconta la vita in una cittadina fittizia dell’East Coast in cui vanno in scena non solo i soliti amori e scontri generazionali, ma anche omicidi.

In questa puntata del format Autcomplete Interview, il cast della serie scende in campo per rispondere a Google: gli attori Lili Reinhart, Cole Sprouse, Casey Cott, Vanessa Morgan, Madelaine Petsch, Skeet Ulrich e Madchen Amick rispondono a tutte quelle domande che i fan fanno ai motori di ricerca, non potendo farle direttamente agli attori e agli sceneggiatori.

Per cominciare, Riverdale è una serie vampire free: non ci sono vampiri di sorta, e guai a chi si confonde con altri sceneggiati come The Vampire Diaries e True Blood. I fan, pare, vorrebbero anche sapere in che anno è ambientata la serie, perché non si evince mai dalle puntate che vanno in onda, che si svolgono in un presente generico. Ma gli attori non sembrano intenzionati a svelare l’arcano, dato il successo si basa su un mix di contemporaneo e gusto retrò. Ma c’è anche il momento delle domande ai singoli protagonisti: Lili Reinhart, che veste i panni di Betty Cooper nella serie, non ha mai preso parte a Gossip Girl; la collega di set Madelaine Petsch è vegana; l’attore Casey Cott invece vive a New York: non sarà Riverdale, ma è pur sempre East Coast.

Riverdale tornerà, come già annunciato, per una quinta stagione: se volte recuperare le prime tre, fareste bene a sapere che sono su Netflix.

