Google prepara un’app rivale di TikTok

2 April 2020 – 11:14

(Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images)Sembra proprio che i tempi siano maturi per Google per entrare in un mercato in grande fermento come quello delle app “stile TikTok” con una nuova applicazione – meglio dire, funzione – chiamata YouTube Shorts. Il portale video numero uno al mondo potrebbe infatti accogliere a breve la possibilità di creare brevi video con una differenza sostanziale dal leader del segmento.

YouTube Shorts potrebbe infatti andare a pescare legalmente dall’immenso database di musica protetta dal diritto d’autore che è caricata e ascoltabile in piattaforma. I brani potranno così essere utilizzati come sfondo per dare ancora più scelta agli utenti e massimo spazio alla creatività. L’uscita dovrebbe avvenire a fine 2020.

Ad anticipare questi dettagli ci ha pensato il portale The Information, che avrebbe raccolto l’indiscrezione da ben due fonti, naturalmente anonime. E altrettanto ovviamente Google ha già declinato ogni eventuale commento definendo la voce soltanto un rumor, una speculazione. Ma è da diverso tempo che qualcosa bolle in pentola e l’idea dietro a YouTube Shorts potrebbe davvero raccogliere un ottimo successo.

Di più: potrebbe aprire la piattaforma di creativi di YouTube a una platea molto più ampia di quella attuale, perché consentirebbe un’esperienza più semplice e casual. Per questo motivo, sempre The Information spiega che non sarebbe creata un’applicazione stand-alone quanto una funzione integrata all’interno del software.

Seguendo questa linea, dunque, ci si potrebbe accreditare con l’utenza di Google e si inizierebbe subito a realizzare brevi video in perfetto stile TikTok, ma con una scelta musicale di sottofondo sconfinata e di qualità e, soprattutto, funzioni che dovrebbero necessariamente garantire una certa qual differente esperienza.

Ricordiamo che TikTok è stata l’applicazione che più è cresciuta l’anno scorso, dominando le classifiche di Android e iOs con oltre 700 milioni di download (e qualche piccolo problema). Tanti giganti del web si stanno ispirando a TikTok, persino YouPorn con la sua nuova app mobile mentre la società cinese dietro all’app ha di recente presentato un servizio rivale di Spotify.

