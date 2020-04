Gli influencer hanno un ruolo, inutile negarlo: perciò servono regole

2 Aprile 2020 – 3:12

Nulla come più di questi giorni ci fa comprendere le potenzialità dell’influencer marketing e dei social in generale. Le attività sui social network non si fermano neppure in caso di pandemia che, anzi, incrementa la loro forza divulgatrice. Ciò che colpisce è certamente la facilità con cui gli utenti vengono coinvolti nel compiere azioni: Chiara Ferragni e il marito Fedez sono riusciti in poche ore a raccogliere più di tre milioni di euro per rafforzare il sistema sanitario nazionale che deve fare fronte all’emergenza Covid-19.

Un medico, un professore, un politico, lanciando la medesima campagna non avrebbero avuto il medesimo effetto. Ed è per lo stesso motivo che si chiede a più o meno noti influencer di comunicare ai propri follower #distareacasa per contrastare il diffondersi del corona virus. Non sono sufficienti i giornali e i telegiornali, i follower si affidano agli influencer, alle celebrity e ai blogger da cui si sentono rappresentati e le loro proposte non riguardano solo ciò che è di tendenza, vanno oltre, raggiungono la vita “reale” e i suggerimenti divertono, rassicurano, sono da imitare.

Poche regole

I social network abbattono la distanza tra chi vende e chi compra, sono un potente strumento di marketing che permette alle aziende (e alle istituzioni) di accedere con facilità a un pubblico vastissimo e/o a soggetti selezionati già “profilati”, di “fidelizzarli” e convincerli circa la bontà dei loro prodotti e messaggi. Sono attrattivi, leggeri e inclusivi e piacciono perché fondamentalmente sono un gioco. Ma le regole? Sono tutt’altro che chiare.

Non esiste infatti una legge unica e precisa che disciplini il fenomeno degli influencer Le regole del gioco sono affidate a un concorso, più o meno ordinato e coerente, di un complesso di normative di vario rango: in materia di privacy, diritto d’autore, tutela dei consumatori, concorsi e manifestazioni a premio, autodisciplina della Comunicazione commerciale, Digital Chart Iap, codice civile.

Ogni fattispecie va (anzi andrebbe) analizzata tenendo in considerazione un variegato quadro normativo di riferimento.

L’assenza di una guida che riepiloghi le regole del gioco, da un lato, non facilita le aziende (e le istituzioni) nell’operatività sui social e espone le stesse, così come gli Inflencer, a rischi sanzionatori e risarcitori. Ma dall’altro lato, se le regole non sono organiche e chiare, si rischia di compromettere il diritto dei consumatori alla chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni che possono influenzare gli acquisti, nonché di pregiudicare il loro diritti d’immagine, alla riservatezza e alla privacy.

Diventa dunque necessario riepilogare in modo ordinato le regole. Un lavoro scientifico che avrà l’effetto di facilitare le aziende nell’operatività sui social, incrementando business magari ancora inesplorati o solo parzialmente sfruttati, garantendo allo stesso tempo la tutela dei consumatori. È auspicabile, oggi più che mai, una riflessione approfondita e organica che porti ad un bilanciamento vero e alla definizione di un “manuale di regole chiare a beneficio delle aziende e dei consumatori”.

The post Gli influencer hanno un ruolo, inutile negarlo: perciò servono regole appeared first on Wired.

Fonte: Wired