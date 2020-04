A lezione di onigiri che sembrano opere d’arte

2 April 2020 – 14:46

Avete presente gli onigiri, vero? Sì, i triangolini di riso con all’interno tonno, salmone o altri ingredienti, tipici della cucina del Giappone? In questi giorni in cui avete tanto tempo da impiegare a causa dell’emergenza coronavirus, potreste provare a prepararli seguendo l’esempio di Onigiri Theatre. Sul suo canale YouTube mostra come creare, passo passo, palline di riso che sembrano opere d’arte. C’è quella che ricorda perfettamente il muso di un gatto, quella a forma di foca e pure quella che pare una ciotola di riso (come si dirà meta-ricetta in giapponese?).

Non mancano, naturalmente, gli omaggi al mondo degli anime e dei manga, con gli onigiri dello Spirito senza volto (Kaonashi) della Città incantata, il capolavoro di animazione di Hayao Miyazaki, e quelli ispirati ai personaggi di Dragon Ball, a partire da Crilin e dal Maestro Muten.



