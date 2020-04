10 consigli di sicurezza per app di meeting di gruppo

2 April 2020 – 15:00

Diverse sono le app utilizzate per i meeting di gruppo, diventate popolari nelle ultime settimane, si sono scontrate, negli ultimi giorni, con alcuni problemi legati alla sicurezza informatica. L’aumento di popolarità di applicazioni come HouseParty e Zoom ha destato l’interesse anche da parte dei criminali informatici mettendo in evidenza i possibili rischi legati all’uso di queste piattaforme. David Emm, Principal Security Researcher di Kaspersky ha condiviso alcuni consigli su come proteggersi quando si utilizzano applicazione per le conferenze di gruppo, che siano con i propri cari o di lavoro.

“In momenti come questo le persone sono particolarmente interessate a trovare metodi semplici e facili da utilizzare per rimanere virtualmente in contatto con i propri cari. Spesso, pur di connettersi nel modo più veloce e comodo possibile, si trascurano però alcuni aspetti molto importanti. Fatta la premessa che ciascun utente ha la possibilità di decidere quanto della propria vita privata desidera rendere pubblica online, è importante sottolineare che prima di condividere qualsiasi cosa in rete è importante farsi delle domande e tenere a mente qualche regola. Questo consentirà agli utenti di potersi connettere al web in modo sicuro e di rimanere in contatto con i propri cari” – commentano da Kaspersky.

Quali le domande da porsi prima di scaricare un’applicazione?

Da dove trae i propri guadagni l’applicazione che intendiamo scaricare? Se l’app è gratuita, il prezzo da pagare molto probabilmente saranno le informazioni personali degli utenti. È importante quindi controllare i permessi richiesti dalle app e verificare quali dati vengono raccolti, memorizzati e riutilizzati.

I dati trasmessi dall’applicazione vengono criptati?

Tenersi informati sulle tattiche di social engineering. Come si fa a sapere che le persone con cui veniamo in contatto utilizzando l’app siano realmente chi dicono di essere? Come possiamo verificare le informazioni o i link ricevuti?

Ricordarsi che niente e nessuno può considerarsi al sicuro al 100%. Anche se pensiamo di non essere interessanti per un criminale informatico, come potrebbe esserlo invece Jeff Bezos, siamo tutti potenziali vittime degli hacker interessati alle app.

10 consigli per utilizzare qualsiasi tipo di applicazione

Controllare con molta attenzione le impostazioni di privacy e sicurezza

Utilizzare password uniche e complesse per tutti gli account online

Porre dei limiti a ciò che può essere visto e condiviso

Non dare la propria fiducia a qualcuno senza aver fatto prima delle verifiche. Verificare con i suoi contatti che l’identità di chi vi ha contattato/o inviato un link su un’applicazione sia reale

Disattivare le funzioni che non vengono utilizzare o che non sono necessarie per abilitare l’accesso (ad es. microfono, accesso alla telecamera, ecc.).

Non condividere ciò che non si vuole rendere pubblico e visibile a tutti

Segnalare gli abusi

Proteggere tutti I vostri dispositivi con un prodotto di sicurezza Internet affidabile

Installare gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni non appena disponibili

Se si tratta di riunioni di lavoro, attenersi all’app raccomandata/fornita dalla vostra azienda e non alla vostra app preferita per le video call di gruppo.

