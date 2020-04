Un po’ di cose sui comici Nick Kroll e John Mulaney, raccontate da loro stessi

1 April 2020 – 12:22

C’è un ateneo prestigioso negli Stati Uniti che vanta tra i suoi ex allievi molti attori comici apprezzati dal pubblico contemporaneo. Si sono laureati alla Georgetown University Jim Gaffigan, Mike Birbiglia, John Mulaney e Nick Kroll: hanno tutti solide carriere nello showbiz, dove recitano e scrivono quello che interpretano.

In questo video conosciamo meglio proprio la coppia formata da Mulaney e Kroll. I due attori prestano la voce ai personaggi di Big Mouth, una serie animata su Netflix che racconta quella fase esaltante e catatonica della vita che chiamiamo pubertà. Grazie al format dell’Autocomplete Interview di Wired, qui i due rispondon alle curiosità dei googlers che li riguardano da vicino.

Una brezza da vecchia America spira su questa puntata: origini solide e borghesi, ottimi studi: Kroll ammette, con malcelata ironia, di essere ricco grazie al suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ma anche di famiglia. Non è canadese ma forse, dice, qualche avo tedesco c’è, da qualche parte nel suo albero genealogico. I due comici si sono conosciuti all’ateneo cattolico, dove Mulaney ha studiato letteratura inglese e teologia. L’attore, classe ’82, è convolato a nozze in una località con vista sulle Catskill Mountains, nello stato di New York.

Mulaney e Kroll hanno lavorato anche come autori per il Saturday Night Live a partire dal 2008 mentre risale al 2017 lo spettacolo Oh, Hello On Broadway, che trovate su Netflix.

