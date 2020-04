Quello della Russia non chiamatelo lockdown

1 April 2020 – 11:39

Il 31 marzo il parlamento russo ha approvato un pacchetto di provvedimenti contro la diffusione del virus Sars-Cov-2, che prevede tra le altre cose sette anni di carcere per chi viola la quarantena. Una pena molto dura se si pensa che quello imposto alla popolazione dal presidente Putin non è un vero e proprio lockdown, come accade in gran parte del mondo, ma una settimana di vacanza straordinaria iniziata sabato 28 marzo. Questo periodo non prevede misure restrittive severe come quelle adottate da altri paesi, ma la preoccupazione continua a salire.

A Mosca, da dove arrivano gli scatti raccolti nella nostra gallery, è stato registrato il maggior numero di casi (più di 2.300 persone positive e 17 morti accertati in tutto il paese), e il sindaco Sergei Sobyanin ha prima chiuso ristoranti e negozi, chiedendo ai cittadini over 65 di non uscire di casa, per poi estendere il provvedimento a tutta la cittadinanza nella giornata di domenica. A poco a poco altri stati russi stanno inaugurando gli stessi provvedimenti, con ampio ritardo rispetto al resto del mondo.

