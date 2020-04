Mythic Quest: Raven’s Banquet è il The Office del mondo videoludico

1 Aprile 2020 – 15:03

Potrebbe sembrare un rip off di Community unito a The Office con un’ambientazione che richiami Silicon Valley, ma non è così. Mythic Quest: Raven’s Banquet, la serie comedy di Apple Tv+ è un passo più avanti sul medesimo percorso di queste altre (e del loro nume tutelare irraggiungibile, Parks and Recreation).

Il setting è uno studio di videogiochi, uno studio grande, grosso e potente che ha creato Mythic Quest, il MMORPG più giocato del mondo e in assoluto il videogioco di maggior successo del momento. La prima stagione parte nel momento in cui è al lancio Raven’s Banquet, la nuova espansione, e i personaggi che seguiamo in ogni episodio da mezz’ora sono quelli che popolano solitamente uno studio di videogiochi: il manager pavido e insicuro, il commerciale spietato, i tester sfruttati, la responsabile del reparto di programmazione creativa ma senza una vita, lo sceneggiatore senile e strambo e ovviamente il creatore di tutto, padrone e egomaniaco.

Sembra tutta una macchietta (e lo è, perché la serie è comica) ma in realtà Mythic Quest è creato con grande consapevolezza dei meccanismi videoludici. La prima differenza con le altre serie comiche citate ambientate sul posto di lavoro è che qui il lavoro c’è davvero, non sono storie di problemi dei personaggi, ma storie di problemi di uno studio di videogiochi gestito da una banda di scemi. E del resto non potrebbe non essere precisa una serie che tra i co-produttori ha Ubisoft. Lo studio francese affianca le compagnie più esperte in fatto di produzione cine-televisive Lionsgate e 3 Arts Entertainment, ma garantisce un nocciolo duro di coerenza e competenza.

Non a caso quando vediamo estratti del videogioco inventato Mythic Quest sono immagini renderizzate molto bene e le dinamiche di gioco simulate sono perfette. Ubisoft ne ha infatti commissionato la realizzazione a Red Storm (la divisione che ha creato Far Cry e Rainbow Six). Senza contare che nonostante sia praticamente un World Of Warcraft mascherato, visivamente somiglia a giochi Ubisoft come For Honor e si vedono scene come il volo d’angelo prese da un altro titolo Ubisoft come Assassin’s Creed.

Ma anche a parte questi dettagli di verosimiglianza Mythic Quest utilizza l’umorismo per raccontare tutto quello che Silicon Valley non racconta: il maschilismo, il sessismo, il cinismo dello sfruttamento economico dei giocatori e il rapporto complicato con gli estremismi nel gioco. In una puntata devono assolutamente sbarazzarsi di un gruppo di nazisti dichiarati che popola Mythic Quest perché un articolo di Kotaku li sta facendo neri, tuttavia questi nazisti pagano e portano soldi come tutti gli altri. C’è chi li vuole tenere e chi li vuole smascherare ma così facendo fa peggio. Insomma Mythic Quest: Raven’s Banquet ha il coraggio di non essere leggero con l’industria che racconta, pur raccontandola da dentro. Non vediamo mai le case o le residenze dei personaggi (come avviene nelle altre serie) tutto inizia e finisce negli uffici ed è un ambiente cattivo e predatorio sebbene comico.

A creare la serie è un team di attori e produttori che si è formato lavorando a C’è sempre il sole a Philadelphia (serie di culto in America mai davvero esplosa da noi), cioè Charlie Day e Rob McElhenney (che interpreta anche la mente egomaniaca che ha creato il videogioco) più la produttrice Megan Ganz, che ha anche lavorato a Community e forse nella scrittura quella è l’influenza che si sente di più. Le maschere dei personaggi sembrano venire da lì, anzi sembrano un aggiornamento di quelle lì, come ad esempio l’inserimento di un personaggio con un’età più alta di tutti, F. Murray Abraham, che come Chevy Chase porta stranezze e affermazioni destabilizzanti e demenziali (c’è anche un attore in comune Danny Pudi).

Infine c’è un altro dettaglio di incredibile pregnanza nelle storie di Mythic Quest, cioè la maniera in cui chi produce qualcosa di creativo è in un rapporto di amore/odio con chi ne parla. In particolare il mondo dei videogiochi negli ultimi anni è in convivenza forzata con i gamer e gli streamer più seguiti. In Mythic Quest uno degli attori migliori è Elisha Henig, un 14enne che interpreta Pootie Shoe, streamer seguitissimo e potentissimo che nonostante la sua età tiene in scacco Mythic Quest con le sue valutazioni e che lo studio è costretto a cercare di accontentare per non perdere giocatori e quindi introiti. È una situazione esagerata rispetto a quelle reali ma capace di dare un’idea dello strano rapporto con i commenti e i feedback che esiste non solo nell’industria videoludica ma (con proporzioni variabili) in tutte le altre industrie creative che puntino ad un’utenza giovane.

In più Pootie Shoe è la miglior parodia di uno streamer vista fino ad ora.

