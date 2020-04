Le 5 alternative a Zoom più sicure e attente alla privacy

1 April 2020 – 12:18

(Foto: Signal)Zoom sta vivendo un momento d’oro in questo periodo di permanenza forzata a casa per via del coronavirus Covid-19. È infatti un’app molto solida e completa per videochiamare sia in ambito lavorativo sia privato. Tuttavia, ci sono stati casi di inciampi a livello privacy e così sempre più utenti cercano alternative magari più semplici e meno note, ma soprattutto più sicure. Su quali software puntare. Ne abbiamo scelti cinque.

Signal

Disponibile su Android, iPhone, Windows, macOs e Linux, dunque davvero universale, mette sul piatto la possibilità di conversazioni instantanee e anche di videochiamate (che però non funzionano lato desktop). Questo programma open-source sfrutta l’omonimo protocollo sicuro sviluppato dal ben noto Moxie Marlinspike e ha un’interfaccia semplice e gradevole.

Wire

Compatibile con piattaforme mobile come Android e iOS, oltre che con computer con a bordo Windows, macOs e Linux, si può anche sfruttare senza installazione via web app. Sviluppata dall’elvetica Wire Swiss GmbH, è – assieme a Signal – l’unica app raccomandata da Edward Snowden.

Riot.im

La soluzione Riot.im si può installare su Android, iOs e si può anche aprire da computer tramite browser da web-app. Altrettanto open-source, mette sul piatto il protocollo di comunicazione Matrix per testo, voce e video.

Tox

Compatibile in modo universale sia su computer con Windows, macOS, Linux sia su Android (versione alpha) e iOs in realtà trattasi di un altro protocollo sicuro e privato, che mette a disposizione diverse applicazioni open-source per un network di comunicazione davvero peer-to-peer (P2P).

Ricochet

Infine, Ricochet che permette di videochiamare tra computer in modo sicuro su Windows, macOS e Linux poggiandosi sui servizi Tor per un’esperienza anonima, privata e sicura.

Rimangono piuttosto valide anche opzioni già diffuse come Facetime per dispositivi Apple e lo stesso Telegram che ha sempre fatto della sicurezza il suo cavallo di battaglia. Ecco una lista di app per videochiamate di gruppo da considerare subito.

