La Corea del Nord non ce la sta raccontando giusta sul coronavirus

1 April 2020 – 11:24

Nordcoreani su un autobus a Pyongyang (foto: KIM WON JIN/AFP via Getty Images)Da quando l’Oms (Organizzazione mondiale di sanità) ha parlato del coronavirus come di una pandemia globale, il virus Sars-Cov-2 si è diffuso a macchia d’olio in quasi tutti i paesi del mondo. Ma all’appello manca uno stato: la Corea del Nord. E vista la sua vicinanza con la Corea del Sud e la Cina – a lungo i primi due paesi al mondo per casi positivi – la mancanza di contagi appare quantomeno inverosimile.

È anche vero però che il governo di Pyongyang è stato uno dei primi al mondo ad adottare contromisure per evitare la diffusione dell’epidemia: a fine gennaio in Corea del Nord erano già stata imposti la chiusura dei confini, uno stop agli scambi commerciali con la Cina – che rappresentano la quasi totalità dell’economia del paese – e la quarantena di tutto il personale diplomatico presente nella capitale. L’esperienza di altri stati suggerisce che spesso queste misure sono utili ma non totalmente efficaci: contengono, però non risolvono. Una dittatura come la Corea del Nord può imporre un controllo molto ferreo sui movimenti delle persone: ma quando a pochi chilometri dai propri confini c’è un virus così contagioso, può bastare?

I casi che smentiscono la propaganda coreana

In un articolo pubblicato sul New York Times, vengono citati alcuni episodi che contrastano con la narrazione ufficiale degli zero contagi diffusa dal regime. Il primo: il 13 febbraio la Casa Bianca, ancora lontana dal dover affrontare l’epidemia, ha dichiarato che avrebbe inviato un pacchetto di aiuti umanitari ai paesi colpiti dal virus. In questa circostanza stranamente Kim Jong Un aveva chiesto che venissero inviati urgentemente nel paese dispositivi di sicurezza e kit diagnostici. Dopo qualche settimana e il governo ha dato ordine di mettere in quarantena circa 10mila persone in tutto lo stato. Una circostanza che sempre secondo il quotidiano statunitense ha stupito anche l’house organ del regime, Rodong. Inoltre da alcuni fonti interne coreane è trapelata la notizia che il governo stesse controllando i movimenti interni di molti cittadini, impedendo a molti di lasciare le proprie città di residenza.

Si tratta di situazioni che smentiscono la propaganda del governo. Infatti, sui media coreani vengono costantemente diffuse immagini quasi apocalittiche provenienti dagli altri stati del mondo: il moltiplicarsi quotidiano dei casi in Corea del Sud, l’alto numero dei morti in Italia o le scene di panico tra la popolazione, che corre a comprare armi, negli Stati Uniti. A queste si contrappongono, invece, quelle con i funzionari nordcoreani che, in tuta bianca, spruzzano disinfettante negli autobus e su tram, campi da gioco, palestre e hotel a Pyongyang. O le fabbriche di abbigliamento che, invece, di cucire abiti, producono mascherine protettive.

“È una palese menzogna, quando affermano di non avere casi”, ha dichiarato Seo Jae-pyoung, segretario generale dell’Associazione dei disertori della Corea del Nord, con sede a Seoul, in Corea del Sud. L’attivista, intervistato dal New York Times, ha anche aggiunto: “L’ultima cosa che il governo vuole è il caos sociale che può scoppiare da un momento all’altro, se i cittadini si rendono conto che le persone stanno morendo a causa di un’epidemia”.

Un sistema sanitario impreparato

La propaganda non copre solo una risposta inadeguata al diffondersi dell’epidemia, ma anche un sistema sanitario completamente impreparato a ricevere un grande numero di malati. Decenni di isolamento economico e di sanzioni internazionali hanno completamente devastato il sistema sanitario pubblico della Corea del Nord. Non ci sono sufficienti attrezzature, posti letto e personale medico preparato. A confermarlo è il dottor Kee B.Park, docente presso la Harvard Medical School, che al Times ha raccontato del suo lavoro, durato anni, in Nord Corea per formare personale medico sanitario nelle strutture del paese. Il dottor Park fornisce anche una nuova chiave di lettura sul perché non vi siano ancora casi: “Non hanno le apparecchiature adatte per rilevare i contagi, quindi non possono confermare di avere persone positive nel paese”.

Forse qualcosa nel futuro potrebbe cambiare. A inizio mese, come conferma anche il sito UsNews, la Russia ha donato 1.500 kit diagnostici. Lo stesso ha fatto la Cina e le Nazioni Unite hanno ridotto le sanzioni nei confronti della Corea, permettendo ad alcuni organismi internazionali come la Croce Rossa di spedire di dispositivi di protezione, tamponi e respiratori. Anche se le spedizioni sono state molto lente.

